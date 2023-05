La ministre de la Culture annonce un investissement de 350 millions d’euros dans le cinéma et l'audiovisuel

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a révélé ce vendredi, en marge du Festival de Cannes, les 68 lauréats de l'appel à projets "La Fabrique de l'Image", doté de 350 millions d'euros, qui vise à soutenir la production et la formation cinéma.

ⓘ Publicité

Déclinaison du plan "France 2030", cette initiative vise à faire de la France "un leader des tournages, de la production de films, séries et jeux vidéo, de la post-production, les effets spéciaux notamment et de la formation aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel", a expliqué la ministre.

En tout, 175 dossiers de candidature ont été passés en revue, par une équipe composée notamment de Bruno Bonnell, cofondateur d'Infogrames et désormais secrétaire général pour l'investissement, en charge de France 2030 et du réalisateur Cédric Jimenez ("Bac Nord"), président des comités indépendants de sélection. Les projets retenus portent sur des studios de tournage (11), d'animation (12), de jeu vidéo (6) et d'effets spéciaux et post-production (5) et des organismes de formation (34).

Doubler la surface des plateaux de tournage

"Comment faire pour que la France reste une terre de cinéma et de création ? C'est l'ambition de ce soutien exceptionnel ayant pour but d'adapter, moderniser et faire grandir notre appareil de production", a expliqué la ministre, sans pouvoir donner de détails sur le montant attribué à chaque lauréat, qui sera "précisé dans les mois qui viennent".

Ces aides visent à "doubler la surface des plateaux de tournage en France" avec notamment un projet d'extension de 12 hectares des ex-studios de la SFP à Bry-sur-Marne, en région parisienne, ou une aide aux studios de la Victorine à Nice. En région, Provence Studio à Martigues (Bouches-du-Rhône), va également être soutenu "pour doubler la superficie des studios et l'acquisition de foncier dans le 15e arrondissement de Marseille pour y créer des studios et un pôle formation", a expliqué son fondateur, Olivier Marchetti.

"Nous voulons accélérer la formation et passer de 5.000 actuellement à 10.000 personnes formées chaque année", a également insisté la ministre qui en appelle à des formations "plus inclusives en allant chercher des jeunes de la diversité pour renouveler nos talents".