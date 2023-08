La ministre de la transition énergétique en Alsace, pour soutenir la filière hydrogène "bas carbone"

La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher était en Alsace ce jeudi, pour parler hydrogène bas carbone et son rôle central dans la décarbonation de l'industrie. En début de semaine, on a appris qu'une enveloppe de 4 milliards d'euros a été débloquée, pour accompagner les entreprises qui s'équipent d'électrolyseurs et celles qui produisent de l'hydrogène bas carbone pour réduire les émissions de gaz à effets de serre.

Deux sites déjà très engagés en Alsace

Le gouvernement y croit beaucoup. Déjà en 2020, 9 milliards d'euros ont été déboursés pour accompagner les projets.

Deux sites sont très concernés en Alsace pour favoriser la décarbonation de l'industrie : à Ottmarsheim chez LAT Notrogen (ex Boralis). Le site est engagé un processus d'utilisation bas carbone, pour la production d'engrais.

Les électrolyseurs seront fabriqués sur le site John Cockerill d'Aspach-Michelbach © Radio France - Guillaume Chhum

A Aspach-Michelbach chez John Cockerill, c''est une une future "gigafactory" est en train d'être installée, où l'on va bientôt fabriquer des électrolyseurs pour l'hydrogène bas carbone. L'hydrogène veut être une alternative aux énergies fossiles comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel.

L'Alsace facilitateur d'installation de la filière d'hydrogène bas carbone

L'Alsace ne manque pas d'atouts pour le développement de cette filière. "Nous ne sommes pas loin de la Suisse et l'Allemagne. Il y a aussi pas loin la Belgique et les Pays-Bas," précise Agnès Pannier-Runacher.

"Quand nous nous sommes installés ici, nous n'avons pas eu de mal à recruter. Ici il y a les compétences," ajoute François Michel, le directeur général de John Cockerill. Le site de Aspach-Michelbach débutera sa production dans le début de l'année 2024 et emploiera dans une premier temps 300 personnes.