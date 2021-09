La ministre de la Ville à la rencontre de Belfortains en réinsertion ou reconversion professionnelle

Les visites ministérielles s'enchaînent à Belfort. Une semaine après la venue de la secrétaire d'État à l'Éducation prioritaire Nathalie Elimas dans un lycée belfortain, ce lundi c'est la ministre déléguée à la ville qui était dans la cité du Lion. Nadia Hai est venue faire le bilan du dispositif "Cité de l'emploi" dans le centre culturel et social des Résidences.

La Cité de l'emploi, c'est quoi ?

Ce dispositif, lancé il y a un peu moins d'un an à Belfort, est en application dans 84 villes de France. Il est à destination des quartiers prioritaires. À Belfort, quatre quartiers sont concernés : Résidences-le Mont, Glacis du Château, Bougenel-Mulhouse et Dardel-La Méchelle.

L'objectif se veut simple : faciliter aux habitants de ces quartiers l'accès aux offres d'emplois et de formation.

"C'est nécessaire notamment dans des quartiers prioritaires comme ceux de Belfort" appuie Nadia Hai. "Ils ont cette problématique d'un taux de chômage élevé, et celui du taux de décrochage des jeunes. Nous sommes partis du constat qu'il y avait beaucoup d'offres d'emplois non pourvues dans un territoire, et à côté de ça, un taux de chômage élevé".

Concrètement, la Cité de l'emploi vise trois publics : les décrocheurs du système scolaire, les jeunes qualifiés sans emplois et les familles monoparentales. L'accompagnement va du service civique au coaching. En parallèle, une autre action, baptisée "Gros Œuvre" met en lien des entreprises du BTP et des demandeurs d'emplois en formation ou reconversion.

Nadia Hai détaille l'objectif des Cités de l'emploi Copier

De la restauration au BTP

Pour cette visite à Belfort, la ministre a donc rencontré quelques personnes ayant participé à ces opérations. Alice, 33 ans, a par exemple complètement changé d'univers. Après 18 ans dans la restauration, la Belfortaine est licenciée en 2020, en raison de la crise économique du Covid. Un déclic : elle veut maintenant s'orienter vers un secteur plus pérenne. Mais le chemin fût long avant d'atterrir... dans le BTP.

"J'ai vraiment tâtonné pendant neuf mois, j'ai envoyé plus de 300 CV. On m'a proposé uniquement des formations dans la restauration. Mais moi j'avais besoin d'une reconversion professionnelle, je me suis battue pendant neuf mois pour ça" regrette la Belfortaine, qui se dit "frustrée" par cette période d'incertitude. Un organisme d'insertion dans le bâtiment a fini par la contacter. "J'ai découvert un métier qui m'intéresse vraiment énormément".

Anaïs a un autre profil. À 24 ans, la jeune femme a écumé différentes formations : Bac Pro service à la personne, puis CAP vente. Mais pas de déclic professionnel. À la Cité de l'emploi, où elle est actuellement en service civique, Anaïs apprend surtout à "avoir confiance". "J'ai fait des mauvais choix d'orientation, mais je pense qu'ai peut-être aussi été mal orientée. Et quand j'étais sans rien, je ne savais pas vers qui me tourner : Pôle Emploi ? La Mission Locale ? Autre chose ? On était toujours dispatché un peu partout, donc au bout d'un moment, on est perdu. Et on lâche prise." Aujourd'hui, elle s'oriente vers l'animation auprès d'enfants.

Reportage avec deux Belfortaines en réorientation professionnelle Copier

"Soyez fiers de ce que vous êtes"

"Pour appuyer son discours, lors des échanges avec les jeunes concernés, la ministre a livré son expérience personnelle : Je viens d'un quartier sensible de Trappes, je suis sensible à vos témoignages. J'étais moi aussi en échec d'orientation" a dévoilé celle qui est entrée dans le milieu bancaire "en donnant les chéquiers au guichet".

Face aux Belfortains présents, Nadia Hai écoute les retours d'expérience de chacun, livrant parfois des messages d'encouragement.

Soyez fiers de ce que vous êtes. Vous allez refuser l'échec - Nadia Hai, à des jeunes Belfortains en réinsertion ou réorientation

Nadia Hai échange avec un jeune en service civique à la Cité de l'emploi © Radio France - Xavier Ponroy

Un gadget de plus ?

Egalement présents sur place, le député Les Républicains de Belfort Ian Boucard et le sénateur UDI Cédric Perrin ont aussi pris la parole, pour apporter quelques nuances sur le dispositif, l'un se questionnant sur le nombre de futurs participants, l'autre sur le rôle de l'Education Nationale dans l'orientation professionnelle.

Réponse de la ministre : "Ce n'est pas un énième dispositif, c'est une méthode qui va faire que toutes les solutions qui existent soient au service de ceux qui en sont les bénéficiaires. Parfois, ces mesures ne rencontrent pas les jeunes qu'elles ciblent. La Cité de l'emploi va faire ce travail d'aller les chercher, pour mettre les jeunes en face de ces outils."

Mais n'est-ce pas le rôle de Pôle Emploi et autres organismes d'insertion que de faire se rencontrer entreprises et chômeurs ? Oui, mais pas seulement ajoute Nadia Hai. : "Quand il y a un taux de chômage élevé alors que nous avons un tissu économique qui propose de l'emploi, il y a un échec quelque part. Mais il ne faut pas renvoyer la pierre à telle ou telle structure. C'est la façon d'accompagner qui doit être revue."

Depuis la mise en place du dispositif à l'automne 2020, une quarantaine de personnes ont été accompagnées par la Cité de l'emploi à Belfort.