Loiret : la ministre de l'industrie assure que le gouvernement est "très attentif" à la situation de Duralex

Après le placement en redressement judiciaire de Duralex, entreprise de fabrication de verres et vaisselle à la Chapelle Saint-Mesmin (Loiret), la ministre de l'industrie Agnès Pannier-Runacher assure que le gouvernement est "très attentif", notamment pour "faire émerger des projets de reprise".

Le gouvernement sera "très attentif" au suivi du dossier de la verrerie Duralex placée en redressement judiciaire ce jeudi par le tribunal de commerce d'Orléans, affirme la ministre déléguée en charge de l'industrie Agnès Pannier-Runacher, dans une déclaration transmise ce vendredi à l'AFP (agence France Presse), en soulignant que "des projets de reprise existent aujourd'hui".

Pérenniser l’activité industrielle et les emplois"

"Duralex est une marque de renommée internationale" et "nous sommes tous convaincus qu'il existe un bel avenir" pour cette entreprise, affirme Agnès Pannier-Runacher. "Le gouvernement sera très attentif au suivi de la procédure collective et sera mobilisé aux côtés de la Région pour faire émerger des projets de reprise afin de pérenniser l'activité industrielle et les emplois sur le site", ajoute-t-elle.

Le président de la Région Centre Val-de-Loire François Bonneau (PS) a écrit à la ministre ainsi qu'à Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, afin de demander au gouvernement de "tout mettre en oeuvre pour assurer une solution rapide et sûre" pour Duralex, qui emploie 248 salariés à la Chapelle Saint-Mesmin, près d'Orléans.

Le président (PS) d'Orléans Métropole Christophe Chaillou, jeudi soir, a lui aussi assuré que la collectivité est "aux côtés" des salariés de Duralex et "pleinement mobilisée".

Agnès Pannier-Runacher, toujours dans sa déclaration à l'AFP, observe que le site "est en difficulté depuis plusieurs années et doit faire face à un niveau d'endettement qui n'est pas soutenable à long terme". La ministre déléguée en charge de l'industrie explique que l'Etat suit de près le dossier depuis 2017 et avait notamment apporté deux millions d'euros d'avances remboursables.