La ministre déléguée à l'industrie au chevet de l'Aveyron ce vendredi

Entre la SAM et la Bosch, ce sont plus de 900 emplois qui sont directement menacés sur les 1.600 existants en Aveyron. La ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Ruynacher est attendue dans le département ce 19 mars.

C'est peu dire que l'Aveyron est en train de vivre une catastrophe industrielle. Une double-lame pour la Bosch près de Rodez, et la SAM près de Decazeville. Ce vendredi 19 mars pourrait être décisif notamment pour les 1.250 salariés de Bosch à Onet-le-Château.

Comité de suivi de Bosch avec la direction de Bosch France

Agnès Pannier-Runacher se rendra dans l'après-midi en mairie de Rodez où elle rencontrera les représentants des salariés de la SAM, puis les représentants des organisations syndicales ainsi que la direction de Bosch France.

Elle présidera ensuite la réunion du Comité de suivi du site Bosch, en présence des représentants des salariés, des élus locaux, de la direction de Bosch France et des services de l’Etat. La ministre a récemment dit que les Allemands devaient faire un effort et "aller plus loin que les 500 emplois maintenus".

Le déplacement d'Agnès Pannier-Runacher débutera le matin par une visite chez JPM à Naucelle, spécialisée dans la fabrication de bennes et camions bennes pour le secteur de la construction.