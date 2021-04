La ministre des armées impressionnée par le chantier du "Perle" à Naval Group à Cherbourg

Le sous-marin nucléaire d’attaque « Perle » a été victime d'un incendie à Toulon il y a bientôt un an, en décembre le bâtiment était transféré à Cherbourg où quelque 300 personnels sont mobilisés pour greffer la partie avant du sous-marin Saphir, en cours de démantèlement, sur le Perle. "C'est extraordinaire, inédit, voyez comme c'est gigantesque. Je félicite Naval Group pour ce travail. Tous avait à cœur de réussir ce chantier. Le "Perle" va connaître une seconde vie et pouvoir retrouver bientôt la mer" ajoute Florence Parly, ministre des Armées. La remise dite "en ligne" est prévue pour 2023.

Opération de soudage dans une semaine

Mardi prochain les "deux parties des sous-marins qui ont été découpés vont être soudées" a t-elle ajoutée en présence des élus manchois. Une opération prévue pour durer trois semaines. Pour Florence Parly le "Perle" pouvait donc devait être réparé _" il nous a paru judicieux de lui redonner la possibilité de patrouiller, à nouveau, dans les océans comme depuis sa construction en 1993".Selon la ministre des Armées les travaux ont avancé conformément au calendrier fixé et "c’est particulièrement remarquable parce qu’il s’agit d’un chantier exceptionnel qui doit se faire sans entraver le bon déroulement du programme Barracuda puisque les numéros 2 et 3 sont en cours de fabrication ou d’assemblage". Quant au Suffren, le premier exemplaire du programme Barracuda, il termine actuellement ses essais militaires pour entrer en service à l’automne prochain. "Naval Group et ses partenaires industriels sont totalement mobilisés pour permettre à la Marine nationale de recouvrer dans les meilleurs délais le potentiel de ses six sous-marins nucléaires d’attaque"_ a déclaré le Président-directeur général de Naval Group, Pierre Eric Pommellet.

Pierre-Eric Pommellet, PDG de Naval Group avec la ministre des Armées Florence Parly © Radio France - Katia Lautrou

Le chantier en quelques chiffres

- 300 personnes et plus de 20 compétences mobilisées;

- 100 000 heures de travail d’ingénierie avec la création et mise à jour de plus de 2 000 plans et documents de conception

- 250 000 heures de travail industriel qui se partage entre les tâches de découpe, de reconstitution de ponts et de cloisons internes, de soudures et de raccordement

- 120 câbles électriques qui seront reconnectés, ce qui équivaut à plus de 2 000 connexions

- Les travaux d’IPER qui auront lieu à Toulon et qui représenteront plus d’un million d’heures de travail.

Florence Parly, ministre des Armées, accueillie par les élus manchois © Radio France - Katia Lautrou

Le nouveau SNA Perle

Le sous-marin nucléaire d’attaque Perle est le dernier des six sous-marins de Classe Rubis, admis au service actif en 1993. Une fois rénové, il sera plus long de 1,4 mètre, volume spécifiquement créé pour intégrer les boites de jonction nécessaires au raboutage des câbles électriques notamment. Ainsi allongé, deux nouveaux locaux-vie seront également aménagés, permettant un gain de place pour les équipages. Les SNA de classe Rubis seront remplacés par les sous-marins de classe Suffren, issus du programme Barracuda dont le premier de la série, le Suffren, a été livré à la Marine nationale en novembre 2020. La construction des SNA de classe Suffren se poursuit à un rythme de série avec cinq sous-marins en cours de construction à différents stades d’avancement sur le site de Cherbourg.

Hommage au fusilier marin décédé à Cherbourg

La ministre des Armées également rencontré les équipes franco-australienne du programme Australian Future Submarine en présence de Gillian Bird, ambassadrice d'Australie en France mais n'a pas souhaité rencontré les syndicats lors de cette visite. Florence Parly qui s'est aussi rendu dans la base navale en fin d'après-midi ce lundi pour un hommage au fusilier marin de 22 ans décédé dans une opération en mer le 27 mars dernier près de Cherbourg.