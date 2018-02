Roanne, France

aOutre la confirmation et l'amplification des programmes Jaguar (8 roues) et Griffon ( 6 roues), elle a annoncé hier la construction de 489 VBMR.

Le VBMR, c'est un véhicule blindé léger de transport de troupe capable d'emporter à son bord une dizaine de soldats.

Le Futur VBRM qui sera construit à Roanne © Radio France - Yves Renaud

En plus donc de cette amplification du nombre de véhicules commandés, la ministre de armées, Florence Parly, souhaite aussi accélérer le programme de fabrication.

Flrence Parly , ministre des armées Copier

La ministre des armées avec le Pdg de Nexter © Radio France - Yves Renaud

"Nos militaires ont besoin de ces matériels pour accomplir leurs actions, après la souffrance endurée par les programmes décalés, voire annulés et une industrie qui a été affaiblie par ces atermoiements" Florence Parly.

Une nouvelle accueillie avec enthousiasme hier par les salariés de l'usine Nexter de Roanne qui attendent maintenant et assez rapidement des embauches ( sans doute plus de 200 dans un premier temps) et des investissements en matériel pour faire face à ces commandes

L'Engin Blindé Multi-Rôles Scorpion © Radio France - Yves Renaud

Hier les dirigeants de l'entreprise avaient le sourire en faisant visiter les différents ateliers à la ministre.

Florence Parly au cours de la visite © Radio France - Yves Renaud

Cette commande ferme de 489 véhicules blindés légers, c'est une excellente nouvelle pour l'entreprise Roannaise et le PDG du groupe Stéphane Mayer, était particulièrement fier de pouvoir annoncer cette nouvelle au personnel réuni dans un des halls de Nexter hier, même si ce chantier supplémentaire va sans doute l'obliger à pousser les murs

Le Pdg de Nexter Stéphane Mayer Copier

Même les syndicats sont d'accord l'annonce de l'accélération des livraisons de Jaguar, Scorpion et donc VBMR sont forcement de bonnes nouvelles. Ils souhaitent maintenant que la direction puisse lancer rapidement les investissements et surtout les recrutements nécessaires. Jean Paul Barnaud Délégué CGT de Nexter

Jean Paul Barnaud du syndicat CGT de Nexter Copier

La ministre a également confirmé les carnets de commandes étrangers déjà en cours avec la Belgique / le Danemark et le Quatar sur les même types de programmes

L'entreprise Texelis, basée à Limoges et spécialiste des liaisons au sol des véhicules blindés, sera chargée d'assurer la conception et la fourniture des équipements de mobilité.