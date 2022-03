La ministre du logement Emmanuelle Wargon rend visite aux réfugiés ukrainiens à Nice

La ministre du logement Emmanuelle Wargon s'est rendue en cette fin d'après midi lundi 7 mars à la Maison pour l'Accueil des Victimes à Nice. Le centre va accueillir et aider des réfugiés ukrainiens.

La ministre du logement, Emmanuelle Wargon, et le maire de Nice, Christian Estrosi, ont rendu visite aux premiers réfugiés ukrainiens à la Maison pour l'Accueil des Victimes

La Maison pour l'Accueil des Victimes créée par la municipalité de Nice pour accompagner les victimes de violences et de terrorisme va recevoir des victimes d'un nouveau genre. Le local va accueillir en nombre des réfugiés de la guerre en Ukraine. La ministre déléguée au logement Emmanuelle Wargon s'y est rendue ce lundi 7 mars. Elle était notamment accompagnée par le maire de Nice, Christian Estrosi.

La Maison pour l'accueil des Victimes, créée en 2015, devient lieu d'accueil et d'accompagnement pour les réfugiés ukrainiens © Radio France - Alexis Arades

La Maison d'accueil reçoit déjà des familles d'Ukrainiens ayant fui leur pays. 70 personnes se sont présentées sur la seule journée du dimanche 6 mars. Certaines familles sont arrivées en bus, d'autres en voiture. Dans les deux cas, elles ont désormais besoin de trouver un toit pour dormir.

Un élan de solidarité remarquable

La ministre du logement, actuellement à Nice pour un sommet avec ses homologues de l'Union Européenne, est venue apporter son soutien aux équipes et saluer la réactivité des Niçois: "Je voudrais saluer la générosité des Niçois et ce beau partenariat avec l'association ukrainienne." De fait, l'organisation de l'accueil à la Maison des victimes est assurée en coopération entre les services métropolitains et l'association ukrainienne de la Côte d'Azur, qui assure notamment la traduction.

La Maison est le lieu de centralisation des différents services proposés par la Métropole. La municipalité s'intéresse aux différentes options pour la scolarisation des enfants ukrainiens, mais la priorité reste l'hébergement. Des logements d'urgence, mais pour combien de temps ? Réponse d'Emmanuelle Wargon: "Il est très tôt pour des pronostics, la situation évolue tous les jours. Nous sommes dans une position d'accueil temporaire mais nous serons en mesure de donner accès à des logements plus durables, nous nous adapterons."

Selon la ministre, 5 000 ukrainiens sont déjà entrés sur le sol français depuis le début de la guerre en Ukraine.