La ministre du Travail Elisabeth Borne en déplacement à Rouen, à deux jours de la réouverture des terrasses

La ministre du Travail Élisabeth Borne s'est rendue ce lundi à Rouen dans un hôtel et une pizzeria, à deux jours de la réouverture des terrasses ce mercredi.

Boire une bière ou un soda dans un bar, manger une salade ou un magret de canard au restaurant, ce sera possible à partir de ce mercredi, mais seulement en terrasses. C'est le début de la levée progressive des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre le coronavirus, avec un couvre-feu repoussé à 21h. Le protocole mis en place est strict, il ne pourra pas y avoir plus de six personnes réunies par table, une jauge de 50% en terrasse, sauf pour les petites terrasses.

Ce lundi matin, la ministre du travail Élisabeth Borne s'est rendue à Rouen, à l'hôtel Mercure, puis à la pizzeria El Palazzo près du Palais de Justice. La ministre a rappelé que la prise en charge par l'État à 100% du chômage partiel pour le secteur des hôtels, cafés et restaurants sera maintenue au mois de juin.

Roger Bellier, vice président régional de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, a aussi alerté la ministre sur les inquiétudes des hôteliers, concernant les touristes étrangers cet été en France.

La réouverture des salles des bars et restaurants à l'intérieur, est prévue le 9 juin, avec un couvre-feu décalé à 23h.

Le protocole sanitaire autorise-t-il les clients à aller aux toilettes ? Oui ce sera possible, masque obligatoire et lavage de mains bien sûr indispensable.