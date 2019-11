La ministre du travail présente directement aux passants sa nouvelle application de formation à Metz

Metz, France

La ministre du travail s'est rendue à la mission locale du Pays Messin, structure qu'elle a créé et dirigé il y a 25 ans, puis au salon GO des créateurs et repreneurs d'entreprises à la chambre des métiers et enfin, elle est elle-même allée à la rencontre des passants, en plein centre-ville de Metz, pour présenter son application "Moncompteformation".En véritable représentante de commerce, portable en main, elle a été plutôt bien accueillie par les Messins.

Muriel Pénicaud à la rencontre des Messins sur sa nouvelle application de formation © Radio France - Cécile Soulé

Pour Fabrice Genter, président de la CCI 57 et de la confédération des petites et moyennes entreprises de Moselle, l'intérêt est d'inciter davantage les salariés à se former, alors que certaines filières peinent à recruter : "Cet outil va dans le bon sens". Il faut télécharger l'application qui permet de s'inscrire directement sans intermédiaire à 130.000 offres de formation.

Réduire le retard de la France en matière de formation

L'application a déjà été téléchargée plus de 140.000 fois depuis jeudi, avec l'objectif d'atteindre 1 million d'utilisateurs par an. "Moncompteformation" s'adresse pour l'instant aux 25 millions de salariés en France. La France a pris du retard dans ce domaine."Seulement un tiers des salariés français font des formations contre la moitié des Allemands", précise la ministre qui veut donc accélérer les choses. Cette nouvelle application de formation sera disponible aussi dans quelques mois pour les travailleurs indépendants.

Muriel Pénicaud au salon GO des créateurs et repreneurs d'entreprise à la chambre des métiers à Metz © Radio France - Cécile Soulé

