Amboise : la ministre Jacqueline Gourault a signé l'accord "Territoire d'Industrie" pour le Grand Est Touraine

Le protocole d'accord entre l'Etat, la Région Centre-Val de Loire et les quatre communautés de communes du Grand Est Touraine a été signé ce mardi midi à Amboise, en présence de la ministre Jacqueline Gourault. Ce texte lance la phase opérationnelle du dispositif "Territoire d'Industrie".

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales

Amboise, France

Depuis le 5 mars dernier, l'est-tourangeau est labellisé "Territoire d'Industrie" avec 135 autres territoires français. Ce dispositif, prévoit de relancer l'attractivité industrielle de l'Est de la Touraine grâce notamment à la formation. Ce n'est pas donc pas anodin si la ministre de la Cohésion des territoires est venue signer cet accord ce mardi midi au CFA d'Amboise.

Cela concerne les territoires qui ont connu un passé industriel, comme l'est-tourangeau, mais qui aujourd'hui ont besoin de revitaliser une partie de leurs activités - Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires

Dans la matinée, la ministre Jacqueline Gourault et les élus du territoire ont visité le groupe Radiall à Château-Renault. Ce site est spécialisé dans les pièces de connectiques à destination des secteurs de l'aéronautique, du spatial et du militaire. C'est Pierre Gattaz, président et principal actionnaire de Radiall, qui a lui-même fait la visite!

Au total, neuf territoires d'industrie ont été labellisés en région Centre-Val de Loire. A l'échelle du pays, l'enveloppe budgétaire dédié à ce dispositif s'élève à 1,36 milliards d'euros.