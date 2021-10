La ministre-déléguée à l'Industrie en Dordogne auprès des entreprises subventionnées par France-Relance

Agnès Pannier-Runacher a rencontrà à Périgueux et Boulazac les chefs d'entreprises qui ont touché les aides de France-Relance. L'état a accordé 142 millions d'euros de subvention en Dordogne depuis un an.

La ministre-déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher est venue en Dordogne jeudi 28 octobre dans l'après-midi, après une escale en Corrèze le matin, pour rencontrer des chefs d'entreprises subventionnées par France-Relance. En Dordogne, l'état a engagé 142 millions d'euros depuis 1 an, pour 33.000 bénéficiaires. Ces subventions ont permis de rénover des bâtiments publics et d'offrir des primes à la rénovation de logements. Mais ce plan France-Relance a également subventionné l'embauche de jeunes (2.182 aides pour un total de 9 millions d'euros) ou d'apprentis (2.738 aides pour un total de 18 millions d'euros). Certaines ont également profité de subventions pour l'exportation ou pour relocaliser une production en Dordogne : avec 800.000 euros d'aides, TPL a ainsi décidé de rapatrier à Sarlat la fabrication des cartes électroniques qu'elle importait de Chine.

France-Relance, c'est un tiers de notre investissement pour doubler la production et embaucher 90 personnes" - Raphaël Laval, patron de Rubi-Cuir

A Boulazac, Agnès Pannier-Runacher a visité Rubi-Cuir, l'entreprise fabrique des pièces en cuir pour les grandes marques de maroquinerie de luxe, et son patron Raphaël Laval a engagé en 2021 un plan d'expansion d'1,5 million d'euros pour tripler sa capacité de production et embaucher 90 personnes. La subvention France-Relance de 500.000 € a permis d'accélérer ce développement, et le chiffre d'affaire annuel devrait passer de 5,5 millions à 8,5 millions d'euros en 2021, puis 13 millions annuels ensuite. Une trentaine de personnes ont déjà été embauchées et 60 créations d'emplois sont encore prévues d'ici la fin-2021, pour atteindre un effectif de 250 salariés.

La ministre-déléguée à l’Industrie a rencontré en Dordogne des patrons d’entreprises aidées par le plan France Relance (ici avec le patron de Rubi-Cuir à Boulazac) © Radio France - Harry Sagot

Pour Agnès Pannier-Runacher, Rubi-Cuir à Boulazac est un bon exemple des entreprises bénéficiaires du plan France-Relance Copier

Des aides également pour les petites entreprises.

Les aides à l'investissement de France-Relance ont bénéficié aux grosses entreprises de Dordogne, comme Lafaure, Manuco, Rubi-Cuir, Chêne Vert, Fargeot, Guyenne Papier, Bovetti ou KSB, mais 400 artisans ou petites entreprises périgourdines ont également touché 500€ pour acheter un logiciel, un nouvel ordinateur ou envoyer un salarié en formation numérique.