Effet confinement, la farine Bellot des Deux-Sèvres ne s'est jamais autant vendue en supermarchés

A St-Martin-de-St-Maixent, en Deux-Sèvres, la minoterie Bellot, l'un des trois plus importants producteurs de farine de Nouvelle-Aquitaine, croule sous les commandes des grandes et moyennes surfaces.

C'est l'effet confinement. Les Français prennent désormais tous leurs repas à la maison et ils se remettent à cuisiner. Et les tartes, quiches, brioches, pâtisseries et pain maison ont un grand succès. À tel point que les rayons farine des supermarchés sont régulièrement dévalisés.

Des commandes multipliées par 50

Les minoteries tournent donc à plein régime pour répondre à la demande. "Avant, nos clients de la grande distribution nous commandaient par palettes, là c'est par camions", explique Louis-Marie Bellot, président de la minoterie deux-sévriennes. Pour faire face, la société a doublé sa chaîne d'ensachage destiné à remplir des sachets de un kilo. "On travaille désormais en deux-huit", précise le patron de la minoterie.

Difficile de répondre à tout le monde

Mais, pour cela, il faut aussi que la chaîne logistique fonctionne. A commencer par l'approvisionnement en contenants qui est forcément impacté par l'épidémie. Heureusement, la minoterie vient de recevoir 200 000 sachets qui vont permettre de fournir ses clients historiques et quelques autres. Mais Louis-Marie Bellot le reconnait : "Il y a certains magasins qu'on ne pourra pas livrer parce que l'on sait que l'on n'aura pas, soit la capacité de production, soit la capacité d'ensacher la farine".

Dans la famille Bellot, on est meunier de père en fils depuis le XVIII siècle. - Droits : Bellot Minoteries

Une situation inédite pour cette minoterie familiale vieille de 250 ans et qui transforme annuellement 90.000 tonnes de blé en 72.000 tonnes de farine.