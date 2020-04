La minoterie Roupsard dans le Cotentin triple sa production de farine

Après le papier toilette, les pâtes, les œufs, c’est donc la farine qui devient une denrée rare. Depuis le confinement le 17 mars dernier, la consommation de farine, par les particuliers, a augmenté de 140 % par rapport à la normale. A la maison, on fait du pain, des gâteaux en famille… et les minoteries doivent s’organiser. Certains travaillent désormais 6 jours sur sept et tournent en trois-huit.

La minoterie Roupsard dans le Cotentin a multiplié par 3 sa production

Les Moulins Roupsard au Ham et au Vicel sont les derniers moulins en activité du Cotentin. Ils produisent plusieurs farines 100% locales : de blé, seigle, sarrazin, épeautre...Ils livrent des magasins mais fournissent aussi des particuliers "depuis le confinement on a triplé la production, c'est l'emballage qui prend plus de temps. il est vrai que les gens ont un regain d'intérêt pour la cuisine, le pain, les gâteaux..." affirme Arnaud Roupsard sur le site du Ham. Avec son frère Xavier, installé sur le site du Vicel, ils voient de plus en plus de particuliers défiler à la minoterie.