La mise en service de l'ascenseur valléen, à Luchon de nouveau reportée

Faute de pouvoir monter à la station de Superbagnères en télécabines, il faudra emprunter la route en lacets : une vingtaine de minutes depuis Luchon, cet hiver. L'ascenseur valléen "Crémaillère express" devait permettre de remplacer les œufs vieux de près de 30 ans, démontés en avril dernier, mais le chantier prend de nouveau du retard.

Prévu initialement pour accueillir les premiers skieurs dès l'hiver 2021, la mise en service a été reportée une première fois d'un an. Finalement elle ne sera possible qu'au printemps 2023 à cause des problèmes d'approvisionnement dus à la guerre en Ukraine.

La solution : des navettes ?

"On va condamner une saison, pour que les prochaines soient meilleures", dit un peu dépitée Emilie, la responsable d'une boutique au pied du chantier. "On attend de voir ce qui va être mis en place, il y aura forcément une solution", ajoute-t-elle. La solution serait de mettre à disposition des navettes gratuites, pour acheminer les skieurs à Superbagnères, sans créer de bouchons, ni saturer le parking.

Le chantier ralenti une nouvelle fois © Radio France - Shannon Marini

Le président de l'association des commerçants du Pays de Luchon, Christophe Deschamps veut y croire, son mantra : être optimiste. "Ce n'est pas une catastrophe, l'ascenseur valléen sera là l'été prochain, il sera bien fait, pas à la va-vite. Luchon est au centre de quatre stations : Superbagnères, mais aussi Peyragudes, le Mourtis, Bourg-d'Oueil. On peut faire une semaine ski formidable ! Il n'y a pas d'inquiétude à avoir."

D'autres commerçants se montrent plus inquiets. À quelques mois de l'arrivée des skieurs, on ne sait pas combien de navettes seront affrétées, ni quel circuit elles vont emprunter. Les forfaits de ski seront surement un peu moins chers cette saison à Superbagnères, pour attirer, même sans télécabines, les amateurs de glisse.