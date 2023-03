La mise en vente de la friche votée mais les habitants des Pradettes ne lâchent pas leur "îlot de fraicheur"

Les habitants des Pradettes ont choisi l'humour pour montrer leur opposition au projet de vente de la mairie. Ce samedi après-midi, c'est déguisés en carottes-humaines qu'ils ont arrêté les passants. Mission : faire passer le message que rien n'est perdu, autrement dit que "les carottes ne sont pas encore cuites", même si la majorité municipale a voté vendredi 10 mars la mise en vente de la friche de Bordeblanche.

Dialogue rompu

Avec ce vote, le projet de ferme urbaine de l'association N.A.T.U.R.E est définitivement enterré, à la place 375 logements devraient voir le jour, une fois que la Ville aura trouvé un acquéreur. Mais Philippe Lebailly, co-président de l'association ne perd pas espoir : "On sait bien, pour l'avoir vu ailleurs, que tant que ce n'est pas vendu et construit, tout est possible."

Le dialogue est pourtant complètement rompu. Leurs propositions ne sont plus étudiées par la mairie. Le collectif des associations des Pradettes demande une réunion d'urgence.