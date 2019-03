La mission locale du grand amiénois veut accompagner encore plus de jeunes

Amiens - France

Les missions locales sont nées au début des années 1980 mais elles ont encore besoin de se faire connaître pour toucher plus de jeunes de 16 à 25 ans à la recherche d'une formation ou d'un emploi. A l'occasion de la semaine des missions locales, Christophe Ramis, le directeur de celle qui oeuvre sur le grand amiénois, précise que sa structure a accompagné 5 600 personnes en 2018. 2 300 ont décroché un contrat de travail dont 400 un CDI.

Un accompagnement global

Christophe Ramis, le directeur de la mission locale du grand amiénois explique que le travail va au-delà de la recherche d'une formation ou d'un emploi. L'idée est de "travailler sur l'accompagnement global pour les jeunes de 16 à 25 ans" et donc d'aider à lever "les freins qui vont obérer l'accès à l'emploi comme des _problématiques de subsistance, de mobilité, d'accès au permis de conduire, de santé_".

Une aide gratuite

L'aide de la mission locale est totalement gratuite et ouverte à tous les jeunes de 16 à 25 ans sur la base du volontariat. Les jeunes accompagnés par la mission locale du grand amiénois ont un niveau CAP et en dessous pour 60% d'entre eux mais il y a de plus en plus de niveau bac et au-delà ajoute Christophe Ramis.

294 communes couvertes

La mission locale du grand amiénois couvre 294 communes, sur un territoire qui va de Doullens à Poix-de-Picardie, de Corbie à Sénarpont en passant par Amiens et ses quartiers prioritaires. Il y aussi une antenne itinérante. Vous retrouvez les coordonnées de la MLIFE ici.

Christophe Ramis, le directeur de la mission locale du grand amiénois était l'invité de France Bleu Picardie ce jeudi. Vous pouvez écouter son interview ici.