La mobilisation contre la réforme des retraites en hausse en Franche-Comté

Une mobilisation encore plus forte en Franche-Comté, mardi 31 janvier, pour cette deuxième journée d'action contre la réforme des retraites. Le nombre de manifestants est en hausse dans les principales villes. Ils étaient plus de 14.000 à Besançon, selon les syndicats, contre 10.000 le 19 janvier . La préfecture du Doubs a comptabilisé 9.000 manifestants à Besançon (8.000 la dernière fois), 5.000 à Montbéliard et 850 à Pontarlier. A Vesoul, la police a recensé plus de 4.250 manifestants. La dernière fois, elle en comptait 3.400.

Le nombre de manifestants est en hausse à Besançon, selon les syndicats. © Radio France - Ernest Panisset

A Vesoul et à Besançon, comme partout en France, les manifestants ont défilé derrière la banderole de l'intersyndicale. Depuis le début de la mobilisation, tous les syndicats font front commun face au projet de loi du gouvernement. Ils se réunissent mardi soir pour décider de la suite du mouvement.

Des lycéens rejoignent le mouvement

Il y avait beaucoup de jeunes dans les manifestations franc-comtoises. Ils ont même fait leur propre cortège pour rejoindre la manifestation à Besançon. Trois établissements ont été bloqués en début de matinée : le lycée Edouard Belin à Vesoul, le lycée Georges Collomb à Lure et le lycée Louis Pasteur dans le centre-ville de Besançon.

Les manifestants ont brûlé des bons de "deux ans de vie" devant un cercueil installé devant la préfecture de la Haute-Saône à Vesoul. © Radio France - Clémentine Sabrié