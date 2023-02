La mobilisation contre la réforme des retraites "impressionne" à Saint-Jean-de-Maurienne

"Je n'avais jamais vu ça, c'est incroyable", s'exclame Sébastien Ratel, secrétaire général de l'union locale CGT de Saint-Jean-de-Maurienne. Ce grand gaillard énumère les chiffres de mobilisation avec le sourire. Dans leur opposition à cette réforme des retraites, les syndicats savoyards constatent une hausse du nombre de manifestants dans les petites villes.

ⓘ Publicité

La bataille des chiffres

Sur la place du Champ de Foire, le 19 janvier la police dénombrait 1.400 manifestants. Tandis que la semaine dernière, les syndicats annoncent environ 2.000 opposants, contre seulement 900 du côté des autorités. "On avait environ 200 personnes de plus j'en suis certain", avance Sébastien Ratel depuis le bureau de la permanence CGT. Situé au deuxième étage, il donne une vue imprenable de la fenêtre sur le point de rassemblement.

Drapeaux, tracts, affiches, le local de la CGT déborde de matériel pour aller manifester. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Je pense que ce qui amène autant de monde c'est un ras-le-bol général, précise le représentant syndical. Dans les manifestations on vient nous parler de l'inflation, des retraites mais aussi d'autres sujets." Une situation inédite de mémoire de syndicats à Saint-Jean-de-Maurienne.

Nouveaux manifestants

Dans les rues, les Saint-Jeannais confirme cette affluence inédite dans les cortèges. "J'ai vu qu'il y avait du monde, je trouve ça bien pour les gens comme moi qui ne peuvent pas faire grève", confie Jeanine, manches retroussées en train de balayer un hall d'immeuble. Cette agent d'entretien cumule deux emplois à temps partiels, elle aimerait aller manifester mais elle ne peut pas "se passer" d'une journée de salaire.

Quelques mètres plus loin, Malika va aller manifester pour le première fois de sa vie. À 52 ans, elle est inquiète pur sa retraite et voir tout ce monde la motive. "On est tous concernés", explique-t-elle. Idem pour Sandra, elle va aller grossir les rangs du cortège syndical. "En plus l'ambiance est détendue ici", ajoute-t-elle. Un nouveau rassemblement ce mardi sur la place du Champ de Foire, et un autre ce samedi au même endroit.