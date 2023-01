La mobilisation contre la réforme des retraites sera très suive dans le second degré, selon Philippe Brenier

La mobilisation devrait être particulièrement suivie dans l'éducation en Vaucluse ce jeudi. La FSU table sur 70 % de grévistes chez les enseignants de maternelle et de primaire. Dans le secondaire, les enseignants ont également prévu de descendre dans la rue. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Philippe Brenier estime que "la mobilisation des personnels travaillant dans les collèges et lycées du département sera très importante. Certains collèges seront fermés. Ça sera également le cas des cantines (comme dans la ville d’Orange)". Le secrétaire départemental du syndicat SNES-FSU évoque "une réforme profondément injuste et injustifiée. Le recul de l’âge du départ légal pénalise tout le monde, y compris ceux qui devaient partir dans les années à venir avec l'accélération de la réforme Touraine", affirme Philippe Brenier. Interrogé sur les motivations, il affirme qu’il y a une "profonde injustice également pour ceux qui souffrent de précarité dans l'éducation nationale. Je pense notamment à nos collègues contractuels qui ont des carrières hachées et qui vont avoir du mal à cumuler l'ensemble de leurs trimestres. C’est aussi le cas des AESH qui gagnent en moyenne dans un collège du département 852 euros par mois avec des contrats de 24 ou 32 heures."

