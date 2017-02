La mobilisation des agents de la CAF de Vaucluse se poursuit

Une vingtaine d'agents de la CAF de Vaucluse se sont rassemblés ce mardi devant l'agence d'Avignon. Une journée de grève pour demander plus de moyens alors que la mobilisation dure depuis plus de deux mois. Mais la direction affirme qu'elle n'a que très peu de marge de manœuvre au niveau local.

La mobilisation de certains personnels de la CAF de Vaucluse continue. Depuis plus de deux mois, des syndicats demandent des embauches supplémentaires, une augmentation des rémunérations et une meilleure organisation des services. Ils veulent aussi plus de sécurité à l'accueil des agences devant la multiplication des incidents.

Mais depuis 15 jours, les syndicats estiment que les négociations avec la direction sont au point mort. Alors ils durcissent le mouvement et prévoient dorénavant un jour de grève par semaine… Christophe Lahoud, délégué syndical CGT de la CAF Vaucluse, déplore la "détérioration des conditions de travail des agents" et ses conséquences : une qualité de service de moins en moins bonne pour les 100.000 allocataires du département.

"Les conditions de travail des agents se détériorent, c'est du travail à la chaîne" Christophe Lahoud, délégué CGT de la CAF de Vaucluse

Pour le directeur de la CAF de Vaucluse, si la négociation s'enlise, c'est avant tout parce que la marge de manœuvre des CAF est très faible au niveau local. Mais malgré cela, il insiste sur les embauches réalisées ces deux dernières années : "16 l'année dernière et 10 depuis le début de cette année", affirme Christian Delafosse.

"La question des moyens dépend fondamentalement d'un cadrage défini par l'Etat" - Christian Delafosse, directeur de la CAF de Vaucluse

Mais Christian Delafosse l'admet : il y a de fortes tensions au sein de la CAF de Vaucluse. Il en profite pour rappeler l’alerte de la Caisse nationale des Allocations familiales à la ministre de la famille le 2 décembre dernier, pour dénoncer la situation des CAF locales, "prises à la gorge", et la montée des incivilités. Un constat partagé par les syndicats réunis ce matin. Ils demandent plus de moyens pour la sécurité à l’accueil des agences de Vaucluse.