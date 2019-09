La mobilisation des agents des impôts à Saint Florentin

Saint-Florentin, France

La grève des agents des finances publiques dans l'Yonne a rassemblé une trentaine de manifestants hier matin devant la trésorerie de Saint Florentin . Saint Florentin fait partie des centres des impôts appelés à disparaître d'ici 2023. Là bas, cette fermeture programmée a du mal à passer auprès des habitants de la commune et de ses environs. Hier, comme Martine, ils étaient nombreux sur le marché à signer la pétition contre la fermeture de la trésorerie de St Florentin. "Ça devient grave. Tout ferme. Les Hôpitaux , la trésorerie, la poste. Tout ferme."

A Saint Florentin la perspective de la fermeture de la trésorerie ne laisse pas les habitants de la commune et des alentours indifférents, bien au contraire.

"Nous les anciens on a pas internet et on va pas s'y mettre maintenant. "

Manuel habite à Brienon sur Armançon à quelques kilomètres de Saint Florentin. Là bas, la trésorerie a fermé ses portes il y a plusieurs années. _"Maintenant on vient à Saint Florentin et c'est supprimé. Je ne comprend pas pourquoi. Nous les anciens on a pas internet et on va pas s'y mettre maintenant. " Des habitants de Saint Florentin aussi se passe d'internet . C'est le cas de Pierre qui préfère se déplacer à la trésorerie pour demander des explications concernant ses impôts et le paiement de l’assainissement. Bientôt ce ne sera plus possible. "Et donc nous on va courir , payer de l'essence, pour aller faire les démarches qu'on a à faire. On va aller à Auxerre, on va aller je sais pas où ? _

"Un débitant de tabac , c'est quelqu'un de très respectable, mais ce n'est pas un collègue assermenté"

Avec la fermeture des trésoreries le paiement de la cantine, de la garderie ou des impôts pourrait s'effectuer chez le buraliste. Mais là, plus de confidentialité regrette Stéphane contrôleur des impôts à Auxerre. "Si vous venez régler une somme d'argent qui demande un peu de discrétion, un débitant de tabac , c'est quelqu'un de très respectable, mais ce n'est pas un collègue assermenté."

Stéphane contrôleur des impôts à Auxerre

En 2023 , l'Yonne ne devrait plus compter que 5 trésoreries à Auxerre , Sens , Avallon , Joigny et Chablis. On en compte 14 aujourd'hui.

L'administration envisage de remplacer les trésoreries par des maisons de services publics qui regrouperaient plusieurs services , dont les impôts. Deux personnes seraient chargés d'orienter les usagers dans leur démarche.