La mobilisation des anti-pass marque le pas à Avignon

Des drapeaux, quelques gilets jaunes et au total plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées ce samedi après-midi place de l'horloge à Avignon, avant de défiler rue de la République et autour des remparts. Comme précédemment la plupart des banderoles affichaient une hostilité à la fois au pass et aux vaccins. Mais semaine après semaine, la mobilisation se fait de moins en moins forte. Alors qu'ils étaient près de 2000 les 8 et 15 janvier, les forces de l'ordre n'ont comptabilisés que 450 personnes ce samedi. Une journée marquée par le beau temps, et le début des vacances scolaire de la zone B.