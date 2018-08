Amiens, France

Pas de vacances sur le campement des soignants en lutte de l'hôpital Pinel, à Amiens. Ce vendredi, ils entament leur cinquantième jour de mobilisation. Depuis vingt nuits, des tentes ont même fleuri devant l'établissement psychiatrique. Le campement n'est jamais vide. Les soignants s'y succèdent, rejoints par des confrères d'autres établissements ou par des anonymes. D'ailleurs, les voitures qui défilent juste à côté n'arrêtent pas de klaxonner, en guise de soutien.

Une tente fait désormais office de garde-manger, remplie de dons déposés par des anonymes © Radio France - Camille Labrousse

Les dons affluent, même l'été. Une tente fait office de garde à manger, remplie de boissons, de fruits et légumes, de café, etc. Les soignants viennent de recevoir un colis rempli de DVD, pour occuper les longues soirées de mobilisation. Un drap vierge est soigneusement plié dans le carton. Il sera prochainement reconverti en banderole, recouverte de slogans. Un petit mot l'accompagne : "Merci pour tout ce que vous faites. Signé : une admiratrice".

"Des attentions comme ça, ça fait chaud au cœur. Notre cause est juste, c'est pour ça qu'on a le soutien de l'opinion publique - Marie, infirmière

Le personnel mobilisé réclame toujours la même chose : en premier lieu, une table ronde, avec tous les acteurs du dossier. L'Agence régionale de santé continue de refuser. Ils veulent cette réunion commune pour répéter une fois de plus leurs revendications : plus de moyens pour faire leur travail dans des conditions correctes et mieux accompagner les patients.

"On est conscients qu'il ne va pas se passer grand chose pendant le mois d'août. Alors il faut se serrer les coudes et tenir.

