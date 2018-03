Après l'annonce la semaine dernière du constructeur américain de ne plus investir en Gironde, l'intersyndicale de l'usine entend mettre la pression avant le comité de suivi prévu à la préfecture de la Gironde vendredi. D'autant que le Ministre de l'Economie Bruno Le Maire l'a dit, il souhaite maintenir l'activité sur le site.

Vendredi sera une journée "usine morte" ont prévenu les syndicats et pas question de parler d'un repreneur "Ford doit rester en Gironde". En attendant la manifestation puis le rassemblement devant la préfecture, 300 salariés se sont donc réunis ce lundi devant l'entreprise.

On se dit qu'aujourd'hui avec des points d'appui comme le gouvernement, Alain Juppé et Alain Rousset on a les moyens de faire plier Ford