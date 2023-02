La mobilisation reste soutenue en Isère pour la troisième journée contre la réforme des retraites

La mobilisation de ce 7 février contre la réforme des retraites a été globalement moins importante dans la rue que lors des manifestations précédentes en Isère. Malgré tout cette 3e journée interprofessionnelle a enregistré des cortèges significatifs. Environ 12 000 personnes ont manifesté à Grenoble selon notre décompte, 2 500 personnes ont manifesté à Bourgoin-Jallieu selon la Police et1 600 à Vienne, toujours selon les forces de l'ordre. À Saint-Marcellin 300 à 350 personnes se sont rassemblées ce mardi en fin d'après-midi autour d'une soupe.

Les difficiles mobilisations de grèves et de manifestations dans le privé

Une des questions de cette troisième journée est notamment celle de la mobilisation dans le privé. Particulièrement dans le privé "tertiaire", où la culture syndicale est moins forte que dans les grandes entreprises industrielles et les services publics. Pour autant cette mobilisation existe selon Patrick, militant CFDT et ex délégué syndical chez Capgemini, une entreprise de services informatique. Là aussi, dans les bureaux, le travail peut être pénible, psychologiquement si ce n'est physiquement, "alors c'est la première fois que je vois autant de mobilisation". "C'est très compliqué, il ne faut pas se leurrer, quand on n'est pas élu syndiqué, explique-t-il, mais on voit de plus en plus de gens dire "oui ça me concerne" [...] et je viens faire la manif. Alors effectivement, les ingénieurs ils retournent au travail derrière, il faut que rattraper le travail, mais ils sont motivés".

Et quand il ne participent pas ils soutiennent. Sur un chantier à deux pas de la manifestation grenobloise Alexandre acquiesce : "C'est bien qu'il le fasse. Parce que nous, on ne peut pas le faire parce qu'on a du boulot et on est obligé de travailler pour gagner de l'argent, parce que les salaires n'augmentent pas mais la vie augmente. On ne peut pas se permettre de faire la grève mais on les soutient [...]J'espère que cela fera bouger les choses, même si on n'y croit pas trop parce qu'avec leur 49-3 là, il font passer tout ce qu'ils veulent."

Une mobilisation rare à Saint-Marcellin

Le cas de la commune d'environ 8 000 habitants dans le Sud-Grésivaudan est significatif de l'ampleur de la contestation contre la réforme des retraites. Saint-Marcellin n'est pas coutumière des mobilisations syndicales mais cette fois elle n'a raté aucun des rendez-vous. La manifestation du 31 janvier a même rassemblé 1 200 personnes. "Ce qui fait que ça bouge, explique Frédéric Sibeud, secrétaire de l'union locale CGT, c'est que le sujet de la réforme des retraites ça touche vraiment les gens à cœur et ça s'exprime, voilà, jusqu'à Saint-Marcellin". "Il y a bien eu des manifestations écolo ces dernières années, explique une retraité, mais des manifestations comme celle du 31 janvier je n'en avait jamais vu". "Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici, ajoute son voisin lui aussi retraité, dans des coins comme le notre, pour qui ça a vraiment du sens de se dire "bosser deux ans de plus c'est pas possible". Il y a beaucoup d'ouvriers, d'employés. Ici ce n'est pas une zone de bureaux. On voit même des petits patrons, des artisans pour qui c'est insupportable et qui viennent manifester avec leurs salariés".