La moisson a débuté avec une semaine d'avance en Touraine

Dans le Chinonais, les moissons sont précoces mais les rendements devraient être faibles.

Avec la chaleur conjuguée à la sécheresse, la moisson a exceptionnellement démarré lundi dernier en Indre et Loire et en particulier dans le Chinonais. A La Roche Clermault, Michaël Manceau a commencé à ramasser ses cultures d'orge d'hiver. Moissonner un 19 juin, cela ne lui était jamais arrivé en 23 ans de métier. Patrice Allard, le directeur de COPAC, la coopérative des agriculteurs du Chinonais, confirme cette précocité exceptionnelle.

"C'est du jamais vu. Jusqu'ici la moisson la plus précoce que j'ai connue c'était le 4 juillet 2015. Là, je pense que le 30 juin ou le 1er juillet on sera déjà dans les blés. Et cela va toucher toutes les cultures" Patrice Allard, directeur de la COPAC

Cette date exceptionnellement précoce du début des moissons coïncide avec de faibles perspectives de rendement. Pour la deuxième année consécutive, la Touraine pourrait perdre 25 à 30% des récoltes. Chez les agriculteurs du Chinonnais, il y a de quoi être inquiet. L' an dernier à la même époque, les pluies avaient provoqué de gros dégâts dans les cultures d'orge, de colza et de blé, au point que les rendements avaient diminué de 30% en moyenne et les revenus des agriculteurs de 30 à 40% à l'hectare. Cette année, les pertes pourraient être les mêmes à cause de la sécheresse ce qui se traduirait par une nouvelle baisse de revenus chez les agriculteurs, de 15 à 20% à l'hectare.

Pour éviter une deuxième catastrophe, Michaël Manceau, céréalier à la Roche-Clermault, près de Chinon, a commencé à moissonner une semaine plus tôt que prévu. Il espère ainsi limiter les dégâts mais certainement pas les conséquences sur ses revenus. Seule une hausse du cours mondial des céréales pourrait compenser cette nouvelle perte pour les céréaliers en Indre et Loire.