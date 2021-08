La moitié des campings de Bretagne n'exige pas le pass sanitaire

Tous les campings n'exigeront pas le pass sanitaire cet été pour entrer dans leur établissement. Sur les 700 campings en Bretagne, la moitié n'est pas obligé de demander le document. Plusieurs situations sont à distinguer selon le niveau d'équipement du lieu.

Certains établissements possèdent des bars, des restaurants, des piscines, des salles de spectacle. « Il y a une distinction qui est faite entre les campings selon leurs équipements », explique Nicolas Dayot, le président national et régional de la Fédération de l'hôtellerie de plein-air.

Les campings avec une piscine ou une salle de spectacle exigent le pass sanitaire pour entrer dans leur enceinte, depuis le 21 juillet.

Les campings avec un bar et/ou un restaurant demanderont le pass sanitaire à leurs clients lorsque l'application du pass sera étendue à d'autres lieux, probablement à partir du 9 août.

Les campings sans ces équipements ne sont pas obligés de demander à leurs clients le pass sanitaire.

La plupart des vacanciers devront quand même présenter leur pass sanitaire

Le président national et régional de la Fédération de l'hôtellerie de plein-air, Nicolas Dayot précise : « sur les 700 campings de Bretagne, 340 ont une piscine, 320 ont un restaurant et 400 ont un bar. Évidemment certains ont ces trois équipements à la fois, sur le même site. On pourrait se dire que la moitié des campings sans pass sanitaire, cela représente beaucoup d'établissements mais en pratique l'activité se concentre sur les lieux très équipés. Au final, on estime que 8 vacanciers sur 10 vont devoir présenter un pass sanitaire. »

On a eu peur pour nos vacances. C'est très bien que le camping ne demande pas le pass sanitaire - Sébastien, un vacancier

Le camping deux étoiles de Saint-Briac, à l'ouest de Saint-Malo appartient à la dernière catégorie. Il n'y a ni piscine, ni restaurant, ni bar. Les sanitaires sont le seul lieu de rencontre. Le camping proposent 70 emplacements nus pour les tentes, campings-cars et caravanes, et une centaine de mobil home. La non-obligation du pass sanitaire est un soulagement pour les vacanciers explique l'adjointe de direction, Rosalie Guillaume. « Les clients nous appellent pour nous demander si le pass sanitaire est obligatoire, quand on leur dit que non, ils poussent un cri de soulagement. On comprend que pour certains c'est un critère décisif. »

Dans les allées du camping, la plupart des touristes sont satisfaits de la nouvelle. « On a eu peur pour nos vacances, c'est très bien que le camping ne le demande pas », lance Sébastien, venu de Dieppe avec sa compagne. Il est vacciné pour son travail d'éducateur spécialisé : « si j'avais eu le choix, je ne l'aurais pas fait ». Julien rempli sa bouteille d'eau, il n'a pas choisi ce camping par hasard. « Ça fait partie des critères pour venir ici. Au final les gens restent sur leur emplacement, on se croise peu et on respecte les gestes barrière. »