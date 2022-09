La moitié des communes de Dordogne augmentent leur taxe foncière

Depuis fin août, elle est arrivée dans les boîtes aux lettres et son chiffre a parfois augmenté : la taxe foncière. 1,9 % de hausse en moyenne sur le territoire national. La Dordogne n'échappe pas à la règle. La raison a l'augmentation de deux facteurs qui constituent l'impôt, dont celle décidée par les collectivités locales. Explications de Didier Blanchini, directeur départemental des finances publiques en Dordogne, pour payer sa taxe foncière jusqu'au 15 octobre 2022.

La base, premier constitutif de la taxe foncière, est décidée par l'Etat. Elle augmente cette année de 3,4 %, "pour tenir compte de l'inflation", avance Didier Blanchini. Elle se calcule à partir de l'évolution d'un indice des prix à la consommation harmonisé. L'année dernière, il n'avait augmenté que de 0,2 %. De l'autre côté, se trouvent les collectivités locales : elles décident pour leur part des taux d'imposition.

Jusqu'à 20 % d'augmentation

"Dans le département, déclare le directeur des impôts en Dordogne, près de la moitié des collectivités locales n'ont pas augmenté leur taux. Celles qui l'ont augmenté, l'ont, en réalité, très faiblement fait : de 0,5 à 1 ou 2 points maximum. Une toute petite poignée de communes ont procédé à des hausses de taux plus significatives." Par exemple à Chancelade, commune de l'agglomération de Périgueux, la revalorisation du taux d'imposition atteint quasiment les 10 %, selon les informations de France Bleu Périgord.

"La conjonction des deux - l'augmentation du taux sur la base, plus l'augmentation du point sur le taux -, poursuit Didier Blanchini, a un effet multiplicateur." Résultat, à Chancelade, la hausse du taxe foncière atteint quasiment les 20 % pour les propriétaires. L'impôt foncier est généralement plus élevé en zone rurale, précise le directeur départemental. "Cela vient surtout de la fiscalité des entreprises, qui est plus riche dans certains départements, urbains, du territoire national, notamment en région parisienne ou lyonnaise : les collectivités locales retirent davantage de ressources des entreprises et peuvent donc soulager la fiscalité qui pèse sur les ménages."

Un impôt encore à la hausse en 2023

L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui permet de calculer la base de la taxe foncière, a été calculé par l'INSEE en novembre 2021, soit avant la guerre en Ukraine débutée en février 2022 et la flambée des prix qui a suivi. "Je m'attends à une augmentation des bases pour l'année prochaine, qui devrait être de l'ordre de 5,5 %, 6 %, peut-être davantage", prévient Didier Blanchini.

Cette année, près de 2 000 agriculteurs périgordins bénéficient en revanche de dégrèvements pour leurs taxes foncières de propriétés non-bâties. En clair, ils ne payent pas leurs impôts, notamment pour compenser le gel subi en début d'année. 163 communes du Ribéracois et 18 dans le Bergeracois sont concernées. L'Etat ne collecte donc pas, au profit des collectivités locales, 2,7 millions d'euros, soit 2,5 fois le montant des dégrèvements de 2021 en Dordogne - qui s'élevait à 950 000 euros. La taxe foncière dégrévée pour l'épisode de sécheresse de cet été ne sera en revanche accordée qu'en octobre et novembre prochains.