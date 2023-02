La moitié des foyers éligibles à l'indemnité carburant dans le Loiret ne l'ont pas demandée

L'indemnité carburant est prolongée d'un mois, a annoncé lundi 13 février le ministre de l'Economie Bruno le Maire. De nombreuses personnes éligibles à cette aide de 100 euros, réservée aux travailleurs les plus modestes utilisant leur voiture quotidiennement, ne l'ont pas réclamée.

Selon les chiffres communiqués par la préfecture du Loiret, 48% seulement des foyers loirétains éligibles à la prime carburant l'ont demandée. Près de 60.000 foyers n'auraient donc pas fait la demande. Pourquoi ? "Je suis convaincue que c'est le manque d'information" déclare Annick Sutterlin, bénévole aux Restos du cœur et qui accompagne des publics précaires dans la formation. "Pourquoi, ça, je n'en sais rien. On a beaucoup d'infos, peut-être trop. Les gens sur le terrain ont peut-être du mal à faire le tri, peut-être que ça vient des médias, peut-être de la difficulté avec l'informatique, peut-être tous les aspects. Je n'ai pas vraiment la réponse. C'est possible que ce ne soit pas suffisamment clair. Et le fait de réclamer les choses, c'est beaucoup plus compliqué."

Dans une station-service d'Artenay, les automobilistes interrogés semblent effectivement manquer d'informations. Tous ont entendu parler de la prime carburant, moins s'y sont intéressés. " Je ne sais pas si j'y ai droit... je vais y regarder " dit Daniel. " Je sais que ça existe, je n'ai pas cherché... je ne sais pas si j'y ai droit. Il faudrait que je prenne le temps " ajoute Ursula, qui vient de remplir pour 104 euros le réservoir de la voiture familiale.

"L'équivalent de trois pleins"

Mickaël, lui, a fait la demande pour la prime carburant "dès sa mise en place" explique ce jeune père de famille de Neuville-aux-Bois qui se rend tous les jours au travail en voiture. "Ce n'est toujours pas arrivé, on m'a dit que c'était en cours" précise-t-il. Cent euros, pour lui, c'est l'équivalent de "trois pleins, trois semaines voire quatre semaines de route pour le travail (...) on ne va pas cracher dessus."