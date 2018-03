Marne, France

Tous les professionnels le disent: aujourd'hui, il est plus que nécessaire de vanter les mérites de l'apprentissage. Et particulièrement dans le domaine de la coiffure. Que ce soit au niveau national ou dans la marne et les ardennes, il est difficile de recruter des apprentis. D'après la chambre des métiers et de l'artisanat, dans la marne, sur 570 offres d'apprentissage en coiffure, seule la moitié sont pourvue.

Pour Michel Boulant, président de l'Union des entreprises de coiffure de la Marne et des Ardennes "Il y a quelques années, on a eu un gros manque d'apprentis dans les centres de formation et donc par déclinaisons, aujourd'hui, cela se fait ressentir chez les professionnels".

L'autre soucis c'est qu'aujourd'hui, la profession de coiffeur manque de personnel qualifié. Ce que confirme Michel Boulant " il y a une raison à cela c'est que beaucoup de coiffeuses et coiffeurs créent leur emploi avec le statut de la micro-entreprise". Au niveau national, il y a plus de 80.000 entreprises de coiffure dont 20.000 micro-sociales c'est à dire des auto-entrepreneurs. Et ces 20.000 étaient auparavant salariées ce qui fait que l'on a perdu des collaborateurs dans les entreprises également.

Un centre de formation pour apprentis en coiffure dans les Vosges © Maxppp - /NCY

Le président de l'Union nationale des entreprises de coiffure, était en visite ce mardi à Reims, au Lycée Europe . C'est le seul lycée de l'Académie qui propose une section CAP coiffure. Dans cet établissement, tous les élèves vont en apprentissage après leur diplôme.

Les professionnels de la coiffure mais aussi les enseignants dans les centres de formation attendent avec impatience la réforme du gouvernement sur l'apprentissage. Notamment la mesure qui prévoit d'ouvrir l'apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans. Le gouvernement devra aussi convaincre beaucoup plus de patrons de devenir maître d'apprentissage car souvent ils s'engagent pour 2 ans avec un jeune qui se rend parfois compte au bout de quelques mois que finalement, ce n'est pas "sa voie" et là c'est compliqué aussi bien pour l'apprentis que pour son tuteur. La nouvelle réforme prévoit notamment des mesures pour valoriser le jeune et lui dire qu'il a le droit de s'être tromper et des mesures pour qu'un maître d'apprentissage puisse se séparer plus facilement d'un jeune qui ne ferait pas l'affaire.