La moitié des personnes aidées par le Secours catholique vivent avec moins de 550 euros par mois

Près de la moitié des ménages qui ont sollicité l'aide du Secours catholique en 2021 en France disposent d'un budget insuffisant pour se nourrir au quotidien. C'est le constat fait par l'association et révélé dans son rapport annuel sur la pauvreté , publié ce jeudi. Le revenu médian des personnes aidées par le Secours catholique s'établit à 548 euros par mois, ce qui veut dire que la moitié d'entre elles doivent faire avec une somme inférieure à ce montant.

ⓘ Publicité

Moins de 5 euros par jour

"Ces personnes ne vivent pas, elles survivent, elles sont en permanence en train de calculer", commente Véronique Devise, présidente du Secours catholique. Les bénéficiaires de l'association ont peu de marge de manœuvre. La moindre augmentation ou dépense imprévue peut avoir des conséquences désastreuses. Car les frais "obligatoires" (le loyer, les charges, les assurances) absorbent déjà en moyenne près de 60 % du revenu des personnes précaires. C'est même parfois plus, pour les femmes seules par exemple.

Si l'on tient compte d'autres dépenses "quasi incompressibles" (remboursement de dettes, frais de transport), près de la moitié des ménages accueillis par le Secours catholique disposent d'un reste à vivre de moins de cinq euros par jour et par personne, soit 0,5 à un euro de moins par rapport à la période d'avant la crise sanitaire. "Avec cela, il faut acheter à manger, des produits d'hygiène, s'habiller", décrit dans son rapport l'association, qui estime la dépense minimale alimentaire à sept euros par jour et par personne. 48 % des bénéficiaires sont donc dans l’incapacité de couvrir leur dépense alimentaire quotidienne, c'est 3 points de plus qu'il y a deux ans.

Grosses inquiétudes pour 2023

"Cette situation n'est pas acceptable, le gouvernement doit absolument se saisir de cette question des 10 % les plus pauvres de la société", estime Véronique Devise. Le Secours catholique, qui demande une revalorisation du RSA et des minimas sociaux, s'inquiète des effets de l'inflation sur la vie de ces ménages, déjà confrontés à des "choix impossibles", comme privilégier le règlement des factures ou bien effectuer des courses alimentaires. "Ces familles font déjà énormément pour réduire leur consommation d'électricité et de gaz, comment vont-elles faire face à la hausse des tarifs de 15 % prévue l'an prochain ?", interroge la présidente de l'association.

Le Secours catholique a accueilli 938.000 personnes en France en 2021, qui ont pu bénéficier de différents services, comme une aide alimentaire ou un accompagnement social. Les mères isolées représentent un quart des ménages rencontrés. En hausse depuis dix ans, la part des personnes de nationalité étrangère parmi celles qui sont accueillies était de 50% l'an dernier.