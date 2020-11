La moitié des bars et restaurants de Haute-Garonne pourraient bientôt déposer le bilan selon l'UMIH 31

Philippe Belot, le vice-président de l'UMIH 31 était l'invité de France Bleu Occitanie ce jeudi 12 novembre. Les petits commerces de Haute-Garonne sont plus que jamais en danger, et les dossiers de dépôts de bilan pourraient encore s'accumuler si rien ne change jusqu'à la fin de l'année.

Philippe Belot, le vice-président de l'UMIH 31, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, était de nouveau sur notre antenne ce jeudi 12 novembre pour pousser un nouveau cri d'alerte. Rouvrir les bars et restaurants de Haute-Garonne avant les fêtes de Noël, "on n'y croit pas" selon Philippe Belot.

Dans ce contexte, la moitié d'entre eux pourraient bien déposer le bilan avant la fin de l'année selon l'UMIH 31. Les dossiers s'accumulent au tribunal de commerce de Toulouse, et il y a urgence.

Problème de visibilité

Pas de réouverture avant Noël à l'ordre du jour donc selon les professionnels, alors que le premier ministre Jean Castex tient une conférence de presse à 18h ce jeudi 12 novembre. Et l'impression pour Philippe Belot d'être traités "comme les dernières roues du carrosse" dans la lutte contre l'épidémie, notamment pour les bars et restaurants.

Plus largement, l'UMIH 31 dénonce un problème de visibilité pour les semaines et mois à venir, et peu de stratégie du gouvernement à long terme. D'autant plus que les aides promises mettent bien du temps à arriver.

"On est carrément séquestrés" - Philippe Belot, vice-président de l'UMIH 31.

Après étude auprès de ses adhérents, l'UMIH 31 constate en effet que 41% d'entre eux n'ont pas encore touché les aides mises en place par le gouvernement. Un casse-tête alors que les crédits et les loyers des commerces, eux, continuent d'être réclamés par les banques et les bailleurs.

De nombreux établissements sont en train de tout perdre pour Philippe Belot, avec la sensation d'être "dépouillés de nos biens et de tout ce que l'on pourrait avoir".