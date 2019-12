La moitié des professeurs des écoles en grève ce mardi

La moitié des enseignants de maternelle et primaire est en grève contre la réforme des retraites ce mardi. Beaucoup ont déjà fait le calcul.

Finistère, France

La grève contre la réforme des retraites est très suivie par les enseignants, plus de la moitié des professeurs des écoles est en grève. "Les enseignants sont dépités, déçus, malgré les déclarations du ministre. Ils ont conscience d'être les grands perdants de la réforme. Elle va nuire aussi aux personnels les plus précaires, les Atsem (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) notamment", explique Sabrina Manuel, co-secrétaire SNUIpp-FSU dans le Finistère.

Les grévistes ont dû se déclarer avant le début de semaine : "On doit faire une déclaration d'intention 48 heures avant la journée de grève, dont une journée ouvrée, donc samedi à minuit en l'occurrence". Ils ont averti les parents lundi : "Notre but ce n'est pas de mettre les parents en difficulté mais de lutter pour nos droits, celui des parents d'élèves et de nos élèves."

Si les enseignants sont particulièrement mobilisés, c'est que _"_ça va changer entre 600 et 900€ de retraite par mois pour un enseignant du premier degré. Car le calcul va changer. On a une carrière avec un salaire peu élevé, qui augmente tout doucement tout au long de la carrière. Mais le calcul actuel prend en compte les six derniers mois."

"Aujourd'hui un jeune commence à 1.400€ net donc si le calcul est sur toute la carrière, cela va être défavorable. Egalement pour les femmes qui ont des carrières hachées par une grossesse, un congé parental ou une mutation."

Sabrina Manuel a fait le calcul pour elle-même. Elle a 38 ans : "Pour partir avec 1900€ de pension, il faudrait que je travaille jusqu'à 72 ans ! Notre ministre est peu crédible pour nous car il a déjà beaucoup menti. Et Emmanuel Macron a clairement dit qu'il n'augmenterait pas les enseignants. Nous n'avons absolument aucune confiance en ces gens."