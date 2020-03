La moitié des salariés de CBS à Guilherand-Granges en télétravail après deux cas de coronavirus

Deux salariés de l'entreprise CBS (Conduent) à Guilherand-Granges (Ardèche) ont été testés positifs au coronavirus ces derniers jours. La direction a donc demandé à plus de la moitié des 370 salariés de travailler depuis chez eux jusqu'à nouvel ordre pour éviter une propagation.

Emmanuel Macron demande aux entreprises de "permettre à leurs employés de travailler à distance" et d'"intensifier le télétravail" pour ralentir la propagation du coronavirus c'est déjà la mesure prise depuis quelques jours par une entreprise de Guilherand-Granges (Ardèche) par exemple, deux cas de coronavirus sont avérés chez des salariés de l'entreprise CBS, la partie monétique et billettique du groupe Conduent, où travaillent principalement des informaticiens et des ingénieurs.

Pour éviter la propagation du virus, la direction de l'entreprise a donc demandé à plus de 150 salariés de CBS de télétravailler. La direction a d'abord recensé tous ceux qui ont croisé les deux employés testés positifs au Covid-19, dans l'open space ou en réunion, avant que les symptômes se déclarent. Selon nos informations, elle a alors comptabilisé 150 à 200 personnes concernées, sur les 370 que compte CBS.

150 à 200 personnes qui vont donc télé-travailler jusqu'à nouvel ordre. À ce stade, le fonctionnement de l'entreprise n'est pas perturbé, mais il faut voir si le télétravail est efficace dans la durée, surtout s'il venait à se généraliser à l'ensemble de l'entreprise.

Et toujours selon nos informations, ces mesures ne concernent pas la partie centre d'appel de Conduent, l'entreprise CBPS, où il n'y a aucun cas de coronavirus avéré.