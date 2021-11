La monnaie locale basque franchit la barre des 3 millions d'Eusko en circulation

Euskal Moneta se félicite en ce 17 novembre. La structure qui porte la monnaie locale basque annonce qu'il y a, à ce jour, 3 millions d'Eusko en circulation. "Ca veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent l'Eusko, se réjouit Dante Sanjurjo, le directeur. "De plus en plus de commerces, d'entreprises, de paysans participent à la dynamique, mais aussi des mairies." Aujourd'hui, selon Euskal Moneta, plus de 4000 particuliers et plus de 1200 entreprises acceptent l'Eusko. 33 mairies et l'agglomération Pays Basque sont adhérentes, elles aussi.

Le rythme ne cesse de s'accélérer depuis deux ans avec la présence de la monnaie sur le numérique . Il y a eu la carte bancaire lancée en et puis l'application pour les smartphones depuis un an. "Ca a vraiment facilité l'usage de l'Eusko", analyse Dante Sanjurjo. "On a lancé ça juste après le premier confinement. Ça répondait vraiment à un besoin, à une attente et ça se confirme. Sur le terrain, on le sent très bien. Les entreprises nous accueillent de plus en plus à bras ouverts."



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'eusko a été lancé en 2013 au Pays Basque. Elle est devenue en 2018 la première monnaie locale d'Europe.