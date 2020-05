Les Alpes se préparent. La montagne a de gros atouts pour attirer les vacanciers après le déconfinement

Savoie Mont-Blanc Tourisme, qui fédère l’action touristique des départements de Savoie et de Haute Savoie, se dote d’un baromètre pour mesurer les envies de vacances des Français. Il s'agit d'une série de quatre études d’opinion. La première vient d'être réalisée en plein confinement. L'outil va permettre d’adapter l’offre pour promouvoir la saison estivale dans ces conditions si particulières liées à l’épidémie de Coronavirus.

La montagne a une opportunité à saisir

Selon Savoie Mont-BlancTourisme, avec son cadre somptueux et dépaysant, la montagne a un autre atout majeur. L'espace. Le terrain de jeu est immense et, par rapport au littoral, on est moins obligés d'être serrés les uns contre les autres. Pour Claudie Blanc, la responsable de l'organisme, "il y a une opportunité à saisir. La montagne peut tirer son épingle du jeu".

Une indécision énorme encore

Seuls deux français sur 10 ont déjà réservé cet été. L’incertitude liée au déconfinement fait que un tiers va se décider entre la fin mai et mi juin.

"Pour l'instant les réservations sont à l'arrêt, mais dès qu'on connaîtra les conditions du déconfinement, on pense que ça partira très vite et très fort" estiment les offices de tourisme des zones de montagne dans les Alpes.

La montagne veut capter ces indécis.

Bonne nouvelle pour les professionnels, la saison estivale s'annonce plus longue avec un mois de septembre qui suscite 1 % de plus d'envie de départ que juillet. Août comme à son habitude motive la moitié des futurs vacanciers.

aiguille du midi chamonix © Radio France - philippe lefebvre

Ne pas rater l'été

La fin de saison hivernale précipitée par le Covid-19 s'est traduite par 800 millions d'euros de chiffre d'affaire en moins pour la Haute-Savoie et la Savoie. D’où la grosse attente sur l’été. "Il y a chez beaucoup de socio-professionnels le besoin urgent de faire de la trésorerie" note Claudie Blanc-Eberhart, le directrice générale de Savoie Mont-Blanc Tourisme. Habituellement, l'été glane un quart des nuitées par an dans les deux Savoie pour lesquelles l'hiver est évidemment l'enjeu économique principal.

Il faut rassurer les touristes sur l'accueil sanitaire. Leur proposer des facilités d'annulation au dernier moment. - Claudie Blanc-Eberhart

Se préparer avant même avoir toutes les précisions quant au déconfinement a pour objectif de lancer rapidement des campagnes de promotion dans les mass médias et surtout ne pas se tromper de cible.

Rassurer sur la santé et sur les conditions financières

La vague d'études d'opinion devrait permettre de connaitre les priorités pour cet été 2020 hors norme chez les anciens confinés. Le premier sondage n'est guère étonnant. Priorité à la santé et à la famille.

Selon Claudie Blanc,"il est impératif de rassurer les clients sur les conditions sanitaires d'accueil. Mais ce n'est pas tout. A cause des incertitudes, les hébergeurs sont prêts à renoncer au versement d'arrhes qui est un frein que nous avons identifié. Vu le contexte, on doit être capable d'annuler au dernier moment sans dommages."

Loin derrière le littoral qui attire encore deux tiers des futurs vacancier, la montagne estivale attirerait plus que la campagne, pour la première fois de puis longtemps. Cela reste à confirmer.

Une clientèle Française, à dominante régionale

La limitation des déplacements oblige à recentrer le ciblage des clients. Claudie Blanc-Eberhart estime que la clientèle étrangère sera peu présente et donc il faut cibler la France, à commencer par la région Auvergne-Rhône-Alpes. "La bonne nouvelle, c'est que pour les habitants de la région, la Savoie et la Haute-Savoie représentent une destination touristique privilégiée."

Les festivals et les concerts annulés vont pénaliser l'activité estivale. Pèse également l'incertitude sur les autorisations d'accès aux plages dans les nombreux lacs de montagne si fréquentés l'été.

Malgré toutes les incertitudes qui planent sur l'évolution de l'épidémie, le monde de la montagne se prépare.