La montagne catalane s'attend à faire le plein de touristes cet été

Si la côte a toujours la cote dans les Pyrénées Orientales, la montagne n'est pas en reste. "L'été démarre à peine et nous avons déjà plus de réservations pour ce mois de juillet que pour juillet 2020 ! " explique Thomas Casanova, un saisonnier au camping El Pailles, à Osséja. "Les familles sont là, des français mais aussi des étrangers" poursuit le jeune homme.

Faut-il y voir un effet Tour de France ? Le peloton passera par la Cerdagne dimanche lors de la 15è étape. "En tous cas, le téléphone n'arrête pas de sonner. Beaucoup, beaucoup de gens se renseignent pour savoir où s'installer, où se placer pour bien voir les coureurs " sourit Lisa Santi, une salariée de l'office de tourisme de Font-Romeu. "Pour le moment, nous accueillons 10 000 personnes dans les stations de Font-Romeu-Bolquère - Pyrénées 2000. Nous monterons vite à 25 000."

L'été dernier déjà, beaucoup de monde sur les sentiers de randonnée

De nombreux professionnels espèrent revivre un été au moins aussi vivant que l'an dernier. "L'an passé, en montagne, on avait vraiment ressenti l'effet du déconfinement : autour du lac de Matemale ou sur les sentiers de randonnée, il y avait un monde fou ! C'était parfois de la folie !" se souvient Olympe, la gérante de la boutique Peak Sport à Font-Romeu. "On espère revivre ça ! Après l'hiver en demi-teinte, on a besoin de faire un bon été pour payer nos fournisseurs, pour s'avancer en vue de l'hiver prochain, les charges du magasin... Là, c'est vrai que niveau trésorerie, c'est un peu compliqué..."

La peur des variants du covid

Yann Larroze, un autre vendeur de matériel sportif à Font-Romeu, tempère : "Même un bon été ne sauvera pas la saison mais cela pourra au moins limiter la casse. L'été ne représente que 25 % de notre chiffre d'affaire annuel. En principe, je n'ouvre qu'un seul de mes deux magasins durant l'été mais cette année, on va tenter d'ouvrir les deux pour tenter de répondre au manque à gagner de l'hiver. On croise les doigts pour ne pas être bloqué par les nouveaux variants du covid..."

Si dans le département le nombre de nouveaux cas reste très bas, les variants provoquent déjà une nouvelle vague de contaminations en Catalogne (mais le nombre d'hospitalisations reste pour l'instant assez faible).