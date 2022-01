"On est monté à 500 colis par jour", constate un spécialiste face au boom des envois pendant les fêtes de Noël

"Ça a très bien marché cette année, une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière", détaille Jean-Louis, gérant d'un point-relais proche du centre-ville de Valence. Derrière le comptoir, des dizaines et des dizaines de colis, classés par numéros et dans l'attente d'être récupérés par un client ou un transporteur. En 2021, une nouvelle fois, l'envoi de colis a été privilégié pour les fêtes vu le contexte sanitaire.

C'est un travail colossal - Jean-Louis, gérant d'un relais-colis à Valence

Alors même si "les gens ont pris l'habitude de commander sur internet" toute l'année continue Jean-Louis, le mois de décembre est plus rempli que les autres. Plus de 7.000 colis sont passés par son entrepôt. "C'est 60% de colis en plus. Habituellement, on tourne à 150-200 colis par jour. Là, on monte facilement à 500 colis par jour", dit-il. Bon, au moment où nous écrivons ces lignes, les fêtes de Noël sont passées depuis déjà une semaine, mais les colis transitent toujours chez Jean-Louis. "Le flux augmentera encore très certainement", poursuit-il.

De plus en plus de boutiques de quartier deviennent point-relais à la demande de leurs clients pour apporter un service supplémentaire. © Radio France - Bastien Thomas

Toujours plus de colis donc, mais aussi plus de relais. Par exemple, Michel, épicier de quartier, avenue de Chabeuil à Valence, s'est lancé il y un an. "C'est une demande de ma clientèle. Je pense que beaucoup sont venus chez moi pour envoyer ou recevoir des vêtements, des cadeaux de Noël. Même si j'ai un peu espace, ça fait de la visibilité pour ma petite épicerie", explique ce commerçant. Toute proportion gardée par rapport à la boutique de Jean-Louis, une quarantaine de colis sont passés chaque jour de décembre dans les mains de Michel. Le double par rapport au reste de l'année.

À Valence, vous êtes nombreux à avoir choisi de vous faire livrer vos cadeaux en points relais. À tel point que la boutique, en centre-ville, de jeux de société La diagonale du fou a loué un local pour stocker tous ces colis et ainsi éviter des attroupement dans la boutique.