"La mort annoncée du site" : les salariés d'AEG à Chambray-lès-Tours protestent contre le plan social

Sur le piquet de grève, un peu à l'écart de la trentaine d'autres collègues, Luis fixe son entrepôt du regard. À 53 ans, dont 31 passés chez AEG à Chambray-lès-Tours, l'ouvrier n'arrive pas à se faire à l'idée qu'il sera bientôt licencié. "Vous vous dîtes toujours que ça n'arrive qu'aux autres mais quand ça vous tombe dessus, ça vous fait un choc."

Luis fait partie des 68 salariés dont les postes seront délocalisés en Espagne et en Allemagne d'ici le mois de février 2022. L'annonce de ce plan social a été faite en juillet dernier, par la direction d'AEG, société spécialisée dans la conversion d'énergie. Elle souhaite supprimer sur le site chambraisien la production et le bureau d'études pour ne conserver que la partie concernant le service clients. Il resterait donc tout juste 60 employés.

On fait partie d'un secteur porteur, c'est ça que je ne comprends pas

"Psychologiquement, je vais être complètement déstabilisé parce que c'est mon premier emploi, poursuit Luis. J'ai tout ici. C'est comme une petite famille, j'y suis attaché. Et du jour au lendemain, je me vais retrouvé livré à moi-même comme d'autres, car on a tous plus de 50 ans. À 25 ans, c'est facile de retrouver en emploi, on peut rebondir. Mais là, non, il n'est pas question de rebondir, je vais descendre au fond de la piscine."

Environ 30 salariés ont cessé le travail ce mardi 7 septembre. © Radio France - Adrien Bossard

Un brin fataliste, l'ouvrier est surtout en colère. Car ce quatrième plan social en 10 ans pour le site chambraisien qui aura compté jusqu'à 400 salariés dans les années 90, va à l'encontre de la conjoncture économique, selon lui. "On a des commandes en cours, on a des clients comme la SNCF et on fait partie d'un secteur porteur, c'est ça que je ne comprends pas. On nous parle d'écologie, d'énergie renouvelable... Nous, notre métier, c'est de charger des batteries. Mais on nous licencie au nom d'une logique de rentabilité."

Pour Jean-Jacques Lebert, secrétaire du CSE (Conseil social et économique de l'entreprise), garder uniquement le service client est un leurre. Il craint la fermeture à plus ou moins long terme de l'usine AGE de Chambray-lès-Tours. "Ce n'est pas viable de garder un service client sans support technique, explique-t-il. Mais là, il n'y aurait plus rien. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner."

"Le dernier coup de hache avant la fermeture"

Son collègue et délégué syndical CGT, Eric Denoual, partage le même sentiment. "C'est le dernier coup de hache avant la fermeture. Pour moi, c'est clair, c'est la mort annoncée du site. C'est un véritable gâchis. Et quand je vois ce que la direction propose pour le personnel qui sera licencié, c'est une honte. Il n'y a pas de primes supra-légales, pas d'accompagnement, pas de plan de formation... C'est un manque de reconnaissance."

Les négociations avec la direction se poursuivent sur les modalités de ce plan social. En attendant de trouver un accord, les salariés sont attendus sur leur poste de travail ce mercredi matin, après deux jours consécutifs de débrayage.