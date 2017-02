La mort de Jean Hervé, fondateur de l'entreprise de produits biologiques

L'entreprise de produits biologiques Jean Hervé, basée à Clion-sur-Indre, dans l'Indre, vient de perdre son ancien patron et fondateur, Jean Hervé, décédé à l'âge de 67 ans.

C'est une entreprise emblématique de l'Indre qui pleure son patron. Jean Hervé, le célèbre patron des pâtes à tartiner et autres produits culinaires biologiques qui portent son nom est décédé jeudi dernier à l'âge de 67 ans, des suites d'une maladie orpheline. L'entreprise fabrique plus de 180 produits alimentaires à base de fruits secs et oléagineux comme des purées ou des pâtes à tartiner (noisettes, chocolat, amande...).

Jean Hervé souffrait de problèmes neurologiques dus à une hépatite C qu'il avait contractée enfant lors d'un accident. Son état de santé s'était dégradé depuis un an, "il avait perdu la sensation des mains et des pieds, il ne pouvait plus marcher", confie à France Bleu Berry sa fille Maïa Hervé, qui avait repris la direction de l'entreprise.

Jean Hervé est décédé jeudi soir à l'hôpital d'Issoudun où il était soigné depuis un mois pour de la rééducation. Ses obsèques seront célébrées mercredi 22 février à 13h15 en Touraine, au crématorium d'Esvres-sur-Indre, au sud de Tours. Un registre de condoléances sera ouvert à l'entreprise de Clion-sur-Indre. Mais l'entreprise sera fermée mercredi, le jour des funérailles.

22 millions d'euros de chiffres d'affaires

C'est en 1992 que Jean Hervé s'installe à Clion-sur-Indre. A l'époque, l'usine qu'il avait ouverte en Savoie en 1976 est devenue trop petite. Il cherche à s'agrandir et rachète à Clion les usines de fabrication de la Vie Claire, autre entreprise de produits bio, qu'un certain Bernard Tapis, l'homme d'affaires, veut vendre. Très vite il s'impose comme l'une des marques de référence en France pour le bio.

L'entreprise Jean Hervé emploie une cinquantaine de salariés (40 à Clion-sur-Indre et 10 Boussac en Creuse, dans la nouvelle usine). 2.000 tonnes de produits biologiques y sont fabriqués chaque année pour un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros en 2016. Quelle conséquence sa disparition va-t-elle avoir sur la suite des affaires ? "Il n'y aura pas de conséquences directes sur l'entreprise, puisqu'il avait déjà fait toute la transmission des parts, la seule conséquence, elle est psychologique et affective" conclut sa fille.