La moto « plaisir » : les nouvelles envies des landais

Vincent Motos, c’est l’une des plus anciennes concessions de motos dans les Landes. Depuis 38 ans, elle est spécialisée dans la vente et la mécanique, sur St Pierre du Mont et Dax. Aujourd’hui, les clients recherchent plus de loisir que de sensation, alors que les délais de livraison rallongent.