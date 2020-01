La moutarde Fallot entre à l'Elysée pour représenter la Côte-d'Or

Dijon, France

Une centaine de produits tricolores sont exposés pendant ces deux jours à l'Elysée. Chaque département est représenté par un ou deux produits emblématiques qui y sont produits et qui permettent de créer de l'emploi. Pour la Côte-d'Or; c'est la moutarde aux graines et au vin blanc de Bourgogne IGP de la Moutarderie Fallot qui joue les ambassadrices de cette longue liste de produits "made in France". Et pour la Saône et Loire, ce sont les collants femme de la Maison Gerbe. On attend environ 10 000 visiteurs ce samedi 18 janvier et autant ce dimanche 19 janvier .