Pour la première fois, la mozzarella est plus vendue que le camembert en France

Pour la première fois, les ventes de mozzarella ont dépassé les ventes de camemberts dans l'hexagone, selon les chiffres publiés ce jeudi matin par le Figaro et confirmés par le président du syndicat normand des fabricants de camemberts.

Il faut dire que depuis des années, les ventes de camembert baissent régulièrement de 3 % par an. Pour être précis, cette désaffection frappe principalement les camemberts au lait pasteurisé alors que ceux qui bénéficient de l'appellation d'origine protégée ont le vent en poupe.

Les ventes de mozzarella en hausse de 5% par an depuis six ans

Parallèlement, la mozzarella connaît un succès croissant depuis six ans avec une hausse des ventes de 5 % par an. Résultat, entre le premier janvier et le 11 septembre, il s'est vendu 29.000 tonnes de camembert et plus de 33.000 tonnes de mozzarella. Bien sûr, l'usage n'est pas le même. Le camembert est un fromage de plateau alors que la mozzarella s'utilise très largement et très facilement en cuisine. Et le fait qu'on ait beaucoup cuisiné à la maison pendant les différents épisodes de confinement explique en partie l'envolée des ventes du fromage italien.

Le camembert a encore deux mois pour se rattraper

Cela dit, le match n'est pas complètement plié. La mozzarella se vend surtout en mai, juin, juillet et août alors que le camembert est plus consommé de janvier à avril et d'octobre à à décembre. Il a donc encore deux mois et demi pour inverser la tendance. Cela dit, le fromage préféré des Français reste, et de loin, l'emmental. Il s'est est vendu l'an dernier plus de 164.000 tonnes.