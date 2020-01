La multinationale Chrysal s'installe au Mans

Le Mans, France

Chrysal est présente dans 14 pays de l'Afrique du Sud aux Pays-Bas (son siège) et maintenant au Mans. Cette entreprise produit des sachets de poudre nutritifs à verser dans l'eau des fleurs coupées, ainsi que divers produits de synthèse destinés à l'industrie des plantes. Auparavant sa filiale France se trouvait à Saint-Quentin en Yvelines, mais elle a déménagé le 2 décembre dernier dans la Sarthe, à l'initiative de ses salariés.

Une initiative des salariés

Le directeur général de Chrysal France Serge Morvan habite le Mans depuis plus de 20 ans, "je faisais les aller-retour pour la région parisienne, et c'était une perte de temps et d'énergie", idem pour un de ses collaborateurs originaire lui de Laval. L'équipe a donc profité de la fin de contrat de leur apprenti de Saint-Quentin en Yvelines pour s'installer dans la zone commerciale au nord du Mans, "le cadre de vie y est nettement plus agréable, reconnait Serge Morvan, et les avantages financiers sont aussi là, la mairie du Mans fait beaucoup pour les entreprises".

Les fleurs françaises sont produites à l'Ouest.

Les plus grosses régions productrices de fleurs en France sont la Bretagne et les Pays de la Loire. Le département de la Sarthe n'est pas en reste puisque le plus grand producteur français de tulipes et maintenant de pivoines est l'entreprise Bigot à Allonnes.