La municipalité de Saint-Berthevin lance un appel à projets pour son budget participatif

Si vous habitez Saint-Berthevin et que vous avez au moins 10 ans, vous pouvez proposer des idées de projets d'investissement. Cela fait partie du budget participatif ! Tous les habitants pourront voter cet automne pour le projet qui les convainc le plus et les lauréats seront ensuite mis en oeuvre.

Le maire de Saint-Berthevin, Yannick Borde (à droite) et ses conseillers municipaux, Philippe Morisset et David Breton

La mairie de Saint-Berthevin, en Mayenne, veut faire participer ses habitants aux investissements municipaux. Elle lance, à partir de ce lundi 1er mars, son premier budget participatif. Il visera à développer des projets portés et votés par les habitants eux-mêmes. Pour financer ces projets, la municipalité met sur la table une enveloppe de 150 000 euros jusqu'à la fin du mandat. Elle sera ainsi répartie en trois séries d'appels à projets.

Les habitants de Saint-Berthevin pourront gérer eux-mêmes une partie du budget d'investissement de leur commune. La mairie lance dès ce lundi la première étape de son budget participatif. Le principe est assez simple : il suffit d'habiter Saint-Berthevin, d'être âgé-e d'au moins dix ans et d'avoir une idée. Les habitants qui le souhaitent peuvent ainsi soumettre, à partir de lundi et jusqu'au 28 mai, leur idée. Tous les Berthevinois seront ensuite appelés à voter du 15 octobre au 15 novembre.

Des critères bien précis

Chaque projet doit respecter quelques critères : relever des compétences municipales, satisfaire l'intérêt général, concerner uniquement des dépenses d'investissement (comme des aménagements ou des travaux), ne pas nécessiter l'acquisition d'un local ou d'un terrain, être réalisable en deux ans, etc. Chaque projet devra être suffisamment précis pour être estimé d'un point de vue technique, financier et juridique. Il est ainsi conseillé de fournir des devis, des plans, etc. "Quand on regarde ce qui s'est fait ailleurs, il y a eu des questions autour d'équipements pour les jeunes, des jeux pour les enfants", détaille le maire de Saint-Berthevin. Yannick Borde compte toutefois "beaucoup plus sur l'imagination des Berthevinois pour nous suggérer des choses, des équipements qu'on n'a pas nécessairement détecté".

Les enfants pourront évidemment être aidés de leur famille, mais le projet devra tout de même être en leur nom. Les animateurs municipaux, tels que ceux de la Maison des Jeunes, pourront également aider les candidats à trouver des informations, notamment concernant les devis à fournir.

Quatre grandes étapes

A partir de ce printemps, une fois les projets déposés, les services municipaux les étudieront, simplement pour vérifier s'ils répondent aux critères et s'ils sont réalisables. Ils analyseront ainsi leur faisabilité technique, financière et juridique et écarteront ainsi ceux ne remplissant pas les critères du règlement du budget participatif. Mais le maire le promet, toutes les personnes "dont le projet n'aura pas été retenu, on leur expliquera pourquoi il ne l'a pas été". "De temps en temps, on peut nous reprocher de travailler dans notre coin, de ne pas expliquer nos décisions, et donc il y a aussi un exercice pédagogique", ajoute Yannick Borde.

Les porteurs et porteuses de projets retenus devront ensuite défendre leur idée auprès des habitants. Compte tenu de la situation sanitaire, la mairie envisage plusieurs scénarios : des réunions publiques ou des vidéos de présentation. A partir du 15 octobre, et jusqu'au 15 novembre, tous les Berthevinois d'au moins dix ans seront alors appelés à voter pour le projet qui leur convient le plus. La municipalité établira alors un palmarès, et dans la limite d'un coût total d'investissement établi à 50 000 euros, mettra en oeuvre le ou les projets lauréats, dès 2022. Ce même système sera réitéré ainsi en 2023, puis en 2025, selon les mêmes règlements et délais.

Le formulaire de dépôt de projet sera disponible dès lundi sur le site internet de la ville, ainsi que dans le futur journal municipal. En cas d'interrogations, la mairie a créé une adresse courriel (budget.participatif@ville-saint-berthevin.fr) et appelle les habitants curieux à joindre le 02 43 69 28 27.

Associer les habitants à la décision publique

Avec ce budget participatif, la mairie veut permettre à ses concitoyens et concitoyennes d'en apprendre plus sur le processus de décision municipale. "On a une idée, on construit un projet, comment ça se passe en matière budgétaire, en matière de réalisation", explique Yannick Borde. L'édile veut ainsi "essayer d'impliquer la population", la responsabiliser.

"On s'aperçoit que l'abstention prend une place de plus en plus importante, pour toutes les élections, pas simplement à Saint-Berthevin", regrette Philippe Morisset. Le conseiller municipal délégué au budget et au budget participatif veut donc associer les habitants à la décision publique. "Il est nécessaire de rapprocher le citoyen et ce genre d'initiative locale peut permettre de le faire, en permettant au citoyen de se réapproprier son cadre de vie, en y étant acteur et pas simplement consommateur de services et d'équipements publics", indique-t-il.