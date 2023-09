La Mure : Atticora, une autre façon de se loger

Atticora est une petite hirondelle d'Amérique du Sud et c'est aussi le nom et l'emblème d'une entreprise de construction de maisons économes en énergie, à partir de matériaux locaux isolants, comme le bois ou miscanthus, une plante appelée aussi herbe à éléphant, dont le siège est à La Mure, en Matheysine.

Fondée en 2019, Atticora, qui emploie 50 salariés, a développé un système économique original, en s'inspirant des coopératives d'habitation suisses et allemandes. C'est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif.

Elle a déjà construit un hameau de 8 logements du T1 au T4 à Nans-en-Ratier et un autre de 7 logements à Herbeys, avec des espaces communs, comme des buanderies, des salles de coworking. Actuellement, 50 logements sont en cours de construction à La Mure.

Chez Atticora, on n'achète pas une maison mais des parts sociales

Pour financer ses projets, Atticora a développé l'épargne citoyenne. Cécile Morel, l'un des fondatrices explique : "N'importe qui peut épargner chez Atticora, avec un revenu financier de 2 à 5%, en fonction du montant et du temps qu'on laisse son argent. Nous sommes une entreprise à but de transition énergétique et donc à forte composante éthique. Grâce à cette épargne, on construit du bâtiment sous forme de hameau. Une fois que le hameau est construit, il est mis à la vente de l'usage. Nous pouvons le faire car nous avons le statut de SCIC. C'est une troisième voie entre la location et la propriété. Vous acquérez l'usage de votre maison en achetant des parts sociales de l'entreprise Atticora. Les murs de votre maison, le terrain appartiennent toujours à Atticora mais vous êtes chez vous, vous y faites les aménagement que vous souhaitez. En revanche, l'entretien des communs, du toit, par exemple, est à la charge d'Atticora."

Selon Cécile Morel, cela permet une mixité sociale : "On trouve tous les âges, toutes les professions, dans nos hameaux. Ce système de l'extérieur peut paraitre complexe, parce que ce n'est pas courant, mais en fait cela rassure ceux qui vivent dans nos hameaux. Et si vous voulez quitter la maison, l'entreprise vous restitue vos parts sociales, qui sont bloquées sur une période de 7 ans. Pas besoin de trouver un acheteur, de passer chez le notaire, c'est très simple ! On s'aligne sur le marché de l'immobilier. Comptez entre 270 mille et 300 mille euros pour un cent mètres carrés en Matheysine." conclut Cécile Morel

Une fête le 30 septembre

Actuellement, 250 épargnants adhèrent au système proposé par Atticora. Plusieurs communautés de communes et de communes ont rejoint la SCIC en tant qu'associés. L'entreprise avait été victime d'un incendie accidentel en février dernier. Pour fêter la reconstruction de son bâtiment, elle organise une soirée festive le 30 septembre à 18 heures, avec conférence et spectacle de cirque, "poétique et écologique". C'est gratuit et ouvert à tous. Rendez-vous route les Révoulins, ZI des Marais, à La Mure.