L'entreprise Gorgy Timing, reprise par Bodet, devient Gorgy Time

Fin mars, Gorgy Timing, une entreprise familiale fondée en 1974 par Maurice Gorgy, après avoir été placée en redressement judiciaire, a été reprise par son concurrent, le groupe Bodet, basé dans le Maine-et-Loire, à Cholet, et leader sur le marché de la mesure et de la gestion du temps. Les 45 salariés ont été gardés et l'entreprise reste à la Mure, en Isère, mais elle s'appelle désormais Gorgy Time.

Concurrents hier, associés aujourd'hui

Bodet, une entreprise familiale également, fondée en 1868, est aujourd'hui le leader européen des solutions de mesure et de gestion du temps, un domaine stratégique pour l'économie. Elle emploie 900 personnes en France et à l'étranger, à travers ses 15 filiales. Son chiffre d'affaires en 2022, en forte croissance, est de plus de 120 millions d'euros. Bodet a investi près de 4 millions d'euros dans l'opération de reprise de Gorgy.

Gorgy, victime de la crise sanitaire

Gorgy Timing a été victime, selon son ancien dirigeant, de la crise sanitaire. Elle a affiché jusqu'à 9 millions d'euros de dettes et a alors demandé une mesure de sauvegarde. Un administrateur a été nommé et le tribunal de commerce de Grenoble a donné son feu vert pour que le groupe Bodet reprenne Gorgy Timing. Les autres projets envisageaient de fermer l'usine de la Mure.

Netsilon serveur temps, fabriqué par Bodet - @Bodet

Jean-Pierre Bodet, 75 ans, est le président du groupe, tandis que l'un de ses fils est directeur général. "Nous connaissions Gorgy Timing, nous étions concurrents mais dans le respect. Quand nous avons appris qu'ils étaient en redressement judiciaire, nous avons étudié la question et décidé de nous porter acquéreur. Pour ne pas, notamment, que Gorgy parte à l'étranger."

Pour Jean-Pierre Bodet, les deux entreprises sont complémentaires. "On va constituer une filiale Temps-Fréquence avec Gorgy Time, autour du matériel technique, haut de gamme. Pour cela nous allons restructurer le bureau d'études de la Mure qui doit être solide. Cela va prendre du temps pour que Gorgy Time soit bénéficiaire, mais nous allons y arriver."