La Mure : l'entreprise AtticorA rebondit après l'incendie dont elle a été victime le 9 février dernier

AtticorA est une société coopérative d'intérêt collectif, une SCIC, créée en 2019. Elle est basée à la Mure et construit des logements sobres en énergie, à partir de matériaux locaux : bois et briques en chanvre ou en miscanthus, une plante, qu'on appelle aussi l'herbe à éléphant. Ce sont de très bons isolants.

ⓘ Publicité

Une autre façon de se loger

La philosophie d'AtticorA est de faire évoluer notre manière d'habiter pour faire évoluer la société. Elle s'inspire des coopératives d'habitation suisses et allemandes. En France, elle est la seule à proposer ce type de projet. Un hameau de 8 logements existe déjà à Nans en Ratier et un autre de 7 logements à Herbeys. "Ce sont des hameaux que l'on appelle H2O, comme Hameau Humain et Ouvert. "précise Cécile Morel, une des fondatrices d'AtticorA. "Au sein des hameaux, il y a des logements, du T1 au T4, mais aussi des espaces communs, des buanderies, des salles de co-working."

Après l'incendie, continuer et reconstruire

Mais dans la nuit du 9 au 10 février dernier, l'usine, d'où sortent les matériaux de construction, a été victime d'un incendie accidentel. Le choc passé, les 50 salariés ont retroussé leurs manches et ont repris le chantier de 50 logements actuellement en cours à la Mure, où des bureaux provisoires ont été transférés. Joseph ERBLAND, un des responsables d'ATTICORA insiste sur la force du collectif : "Après l'incendie, nous nous sommes tous retrouvés pour partager notre douleur, en voyant notre travail réduit en cendres. Mais on s'est vite ressaisi et on est reparti de l'avant. On a repris le chantier actuellement en cours de La Mure, car il y avait déjà sur place du matériel qui n'a pas brûlé. On pense à reconstruire dans un premier temps une menuiserie pour continuer à travailler le bois et puis à terme notre usine!"

Joseph Erbland (à gauche) et Tristan Chabanne de l'entreprise Atticora sur le chantier du futur hameau de La Mure, les Sablières © Radio France - Véronique Pueyo

Une nouvelle vision de l'habitat

Les fondateurs d'AtticorA veulent changer le regard de leurs contemporains sur l'habitat. L’idée, c'est d’acquérir la valeur d’un logement, sans qu’il soit nécessaire de le posséder.

Il devient alors possible d’épargner et de se constituer un patrimoine, tout en préservant sa mobilité.

Ce nouveau statut favorise l’utilisation plutôt que la possession, et l’épargne plutôt que la dette.

Tristan Chabanne, architecte de métier, a rejoint l'aventure d'AtticorA. "C'est une toute autre façon de penser l'habitat" explique-t-il. "On achète des parts sociales de la SCIC. La construction des logements n'est pas financée par les habitants mais par des épargnants, qui investissent comme dans un livret A, en contrepartie d'une rémunération. Nous sommes actuellement 250 associés. Une fois que les logements sont construits, ceux qui veulent y vivre déposent un dossier mais leur âge ou leur dossier médical n'est pas pris en compte, comme le ferait une banque où l'on souscrit un prêt. Nous, on regarde avant tout leur adhésion au projet."

Ensuite ces habitants versent un "loyer" pour utiliser un terme classique et cet argent sert à financer d'autres construction. Tristan enchaine : "Par exemple, une famille de quatre personnes s'installe dans un T4. Au bout de 20 ans, elle n'aura peut-être pas pu acquérir le T4, mais elle pourra être "propriétaire" d'un T2."

Une cantine improvisée a été installée pour le personnel sur le chantier de La Mure © Radio France - Véronique Pueyo

Comme l'hirondelle qui fait son nid

AtticorA, cette petite hirondelle, vivant en Amérique du sud, a donné son nom à l'entreprise car elle prend soin de construire des maisons respectueuses de l'environnement, avec le matériau qui se trouve a proximité, comme les hirondelles ! "Et on est certain qu'Atticora sera se construire un nouveau nid" s'enthousiasme Cécile Morel

Un chantier participatif de nettoyage des prairies polluées par les résidus de l'incendie a été organisé il y a quelques jours.

On peut continuer d'apporter son aide à Atticora en contactant l'adresse suivante : oncontinue@atticora.fr. Et si cela vous intéresse AtticorA recrute des chaudronniers, des charpentiers, des maçons, des menuisiers, hommes et femmes, qui seront formés aux techniques de construction de l'entreprise