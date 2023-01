La mutuelle niortaise Maif va reverser 10% de ses bénéfices à la planète

La Maif s'engage face au changement climatique. La mutuelle dont le siège se trouve à Niort annonce en ce début 2023 la création d'un dividende écologique. "Nous allons consacrés 10% des bénéfices annuels de la mutuelle à la planète. Pour l'année 2022 c'est environ une dizaine de millions d'euros", indique Yves Pélissier, le président du groupe.

Aider des projets pour préserver la biodiversité

A quoi servira cet argent ? "On va accompagner les sociétaires qui habitent des zones à risque, qui peuvent avoir quelques difficultés pour réparer leur habitation par rapport au risque climatique. Et puis avoir une action forte de financement sur des projets de préservation et de régénération de la biodiversité", détaille Yves Pélissier. Des projets de gestion durable des forêts, de réhabilitation des zones humides ou de restauration des cours d’eau par exemple.

Le risque climatique a coûté 800 millions d'euros à la Maif en 2022. "C'est quatre fois les montants classiques annuels que la Maif rencontre depuis quelques années. Je crois que 2022 a été pour tout le monde une prise de conscience au-delà des montants d'où, au-delà de l'annonce, tout le dispositif qui va être mis en place d'action concrète vis-à-vis de la planète", précise le président de la mutuelle niortaise.